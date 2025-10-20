El cobre de Shanghái sube tras los buenos datos de producción industrial de China

SHANGHÁI, 20 oct (Reuters) -

El cobre de Shanghái subía el lunes, mientras la producción industrial de China, que fue mejor de lo esperado, impulsaba la confianza, a pesar de que el crecimiento económico del país se ralentizó hasta mínimos de un año.

El contrato de cobre más activo de la Bolsa de Futuros de Shanghái

ganaba un 1,26% y cotizaba a 85.790 yuanes (US$12.041,88) por tonelada métrica a las 0330 GMT. El cobre de referencia a tres meses de la Bolsa de Metales de Londres sumaba un 1,06% y cotizaba a US$10.717 la tonelada.

La producción industrial de China creció un 6,5% interanual en septiembre, frente al 5,2% del mes anterior, según datos publicados el lunes por la Oficina Nacional de Estadísticas.

La cifra marca un máximo de tres meses y supera la previsión del 5,0%.

Los datos del lunes también mostraron que el producto interior bruto de China creció un 4,8% en el tercer trimestre, el ritmo más lento en un año, por debajo del 5,2% del segundo trimestre.

La segunda economía mundial creció un 5,2% en los tres primeros trimestres, y aspira a un crecimiento para todo el año en torno al 5%.

El próximo plan quinquenal de China está en el punto de mira, mientras los operadores esperan ver un mayor estímulo ante la ralentización del crecimiento del PBI.

"Esperamos ver más medidas de apoyo para impulsar el crecimiento económico en el futuro en un escenario de amenazas arancelarias y una inminente guerra comercial", dijo un comerciante de cobre en Shanghái, hablando bajo condición de anonimato, ya que no está autorizado a hablar con los medios de comunicación.

La escasez de cobre en 2026 sigue siendo una preocupación para el mercado, en un momento en que las interrupciones en la minería, incluida la mina de Grasberg en Indonesia, la segunda más grande del mundo, redujeron el suministro de materia prima. Por lo demás, entre los metales básicos de la SHFE, el aluminio bajaba un 0,26%, el zinc descendía un 0,16%, el níquel retrocedía un 0,3%, el plomo ganaba un 0,26% y el estaño perdía un 0,44%. Entre los demás metales de la LME, el zinc se revalorizaba un 0,56%, el níquel subía un 0,19%, el plomo avanzaba un 0,3%, el estaño ganaba un 0,81% y el aluminio apenas variaba.

(1 dólar = 7,1243 yuanes chinos renminbi) (Información de Dylan Duan y Lewis Jackson; edición de Harikrishnan Nair; edición en español de Paula Villalba)