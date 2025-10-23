El cobre de Shanghái sube y EE.UU. estudia nuevas restricciones comerciales contra China

SHANGHÁI, 23 oct (Reuters) -

El cobre de Shanghái subía el jueves ante las expectativas alcistas del mercado sobre el nuevo plan quinquenal chino, a pesar de la reavivación de las tensiones entre Estados Unidos y China, mientras la Casa Blanca estudia frenar una serie de exportaciones de software a China. El contrato de cobre más activo en la Bolsa de Futuros de Shanghái subía un 0,73% y cotizaba a 85.610 yuanes (US$12.018,81) por tonelada métrica a las 0330 GMT. El cobre de referencia a tres meses también subía, un 0,26%, y cotizaba a 10.691 yuanes la tonelada.

El mercado está centrado en el Cuarto Pleno del Partido Comunista, que se clausurará el jueves y aprobará el borrador del 15º plan quinquenal de desarrollo del país, con los objetivos de desarrollo económico y social.

Los observadores y analistas esperan que estos objetivos se centren en el consumo, así como en la modernización industrial y los avances tecnológicos.

Mientras tanto, la producción de cobre de China en septiembre descendió un 2,7% intermensual, a pesar de un aumento interanual del 10%, según datos de la Oficina Nacional de Estadística publicados el miércoles.

El descenso intermensual estuvo en consonancia con las expectativas del mercado y los operadores esperan un nuevo descenso en octubre. Por otra parte, la primera gran mina de cobre de Angola, propiedad de la china Shining Star Lcarus, comenzará pronto a producir, según anunció el miércoles el ministro de Minas del país.

La subida del cobre hizo caso omiso de las tensiones comerciales reavivadas después de que Reuters informara de que Washington podría prohibir las exportaciones a China de artículos fabricados con software estadounidense en respuesta a las nuevas restricciones de China a las tierras raras.

Los detalles siguen sin estar claros y algunas fuentes señalaron que es posible que el plan no siga adelante. El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, dijo a los periodistas el miércoles que "todo está sobre la mesa" cuando se le preguntó acerca de los límites de software propuestos. Por otra parte, entre los metales básicos SHFE, el aluminio subía un 0,59%, siguiendo el movimiento en LME, donde el aluminio a tres meses llegó a US$2822 la tonelada, el más alto desde junio de 2022. Century Aluminum dijo el martes que su fundición en Islandia se vio obligada a reducir la producción en dos tercios debido a un fallo en el equipo eléctrico. El zinc ganaba un 1,27%, el plomo subía un 3,12%, el estaño bajaba un 0,15%, mientras que el níquel apenas variaba. Entre los demás metales de la LME, el zinc bajaba un 0,38%, el plomo avanzaba un 0,58%, mientras que el níquel y el estaño apenas variaban. (1 dólar = 7,1230 yuanes chinos renminbi) (Información de Dylan Duan y Lewis Jackson; edición de Janane Venkatraman; edición en español de María Bayarri Cárdenas)