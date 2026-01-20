El cobre está en la zona de fluctuación a la espera de nuevos catalizadores

20 ene (Reuters) -

El cobre cotizaba en lateral el martes, mientras los inversores esperaban nuevos catalizadores que impulsaran el precio en una u otra dirección.

El contrato de cobre más activo de la Bolsa de Futuros de Shanghái cerró la sesión diurna con una subida del 0,58%, hasta 101.230 yuanes (US$14.543,50) la tonelada métrica. El cobre a tres meses de referencia en la Bolsa de Metales de Londres bajaba un 0,24% a US$12.934,50 la tonelada a las 0700 GMT, rondando aún por debajo del nivel de los US$13.000.

El repunte del cobre en Londres el lunes perdía fuerza, ya que los inversores se mantenían cautelosos ante los riesgos geopolíticos y se decantaron por activos refugio como el oro, que marcó un por encima de los US$4.700 la onza.

El rebote se vio respaldado por un dólar más débil después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con aranceles adicionales como parte de su impulso para apoderarse de Groenlandia, mientras que los datos revelaron que la economía de China mostró resistencia al alcanzar su objetivo de crecimiento en 2025.

El cobre fue el metal básico que mejor se comportó el año pasado, ganando más de un 41% en Londres y un 33% en Shanghái en un repunte sin precedentes.

En el resto del mercado de metales básicos, la política indonesia sobre el níquel siguió siendo el centro de atención.

La minera de níquel PT Vale Indonesia dijo el lunes que la cuota de producción minera que recibió probablemente será insuficiente para satisfacer la demanda de las fundiciones que tiene en cartera para este año.

Esto se produjo después de que el Gobierno indonesio dijera la semana pasada que podría aprobar una cuota de alrededor de 260 millones de toneladas para la producción de mineral de níquel en 2026, lo que se consideró una reducción del volumen que se aprobó en 2025, quedando por debajo de la demanda. El contrato de níquel más negociado, retrocedió tras subir un 2,36% hasta los 144.180 yuanes la tonelada, registrando solo un avance del 0,36%. El níquel de referencia a tres meses perdía un 1,23%, hasta US$17.910 la tonelada. Por lo demás, entre los metales básicos de la SHFE, el aluminio bajaba un 0,08%, el zinc retrocedía un 0,16%, el plomo caía un 0,20% y el estaño ganaba un 3,08%. Entre los demás metales de la LME, el aluminio bajaba un 0,38%, el zinc avanzaba un 0,12%, el plomo retrocedía un 0,12% y el estaño se revalorizaba un 1,67%.

(1 dólar = 6,9605 yuanes chinos renminbi)

