El cobre marca un récord ante la contracción de la oferta
- 1 minuto de lectura'
29 oct (Reuters) - Los precios del cobre alcanzaban máximos históricos el miércoles, impulsados por la creciente escasez de oferta después de que las principales mineras informaran de fuertes descensos de la producción. El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subía un 0,62% a US$11.107 por tonelada métrica a las 0730 GMT, tras haber alcanzado antes un récord de US$11.146.
El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái
ganaba un 1,16%, hasta 88.710 yuanes (US$12.454,02) la tonelada. En el frente de la oferta, la minera mundial Anglo American registró un descenso del 9% en la producción de cobre en los nueve primeros meses del año, cayendo a 526.000 toneladas desde las 575.000 toneladas de 2024.
Aún así, la empresa espera producir entre 690.000 y 750.000 toneladas de cobre en 2025.
Mientras tanto, la producción de cobre de Glencore cayó un 17% en los nueve primeros meses del año, lo que llevó a la empresa a rebajar sus previsiones para 2025.
"Si una fundición de cobre quiere comprar concentrado de cobre, el suministro disponible más cercano es el de una mina que aún no se ha construido y que entrará en funcionamiento en dos años", director de inversiones de la minera Scorpion Minerals.
Los inversores siguen de cerca la próxima decisión de la Reserva Federal sobre los tipos de interés, con un recorte de 25 puntos básicos ampliamente descontado, mientras que la atención se centra también en una posible reunión Trump-Xi el jueves.
En los últimos meses, el cobre se ha visto respaldado por nuevos problemas relacionados con la oferta, mientras que las perspectivas de la demanda han mejorado en Europa debido al aumento de las ventas de automóviles, según los analistas de ANZ. Las existencias de cobre en los almacenes registrados en la LME
(US$1 = 7,1230 yuanes chinos) (Información de Lucas Liew; edición de Sherry Jacob-Phillips y Janane Venkatraman; editado en español por Patrycja Dobrowolska)
- 1
El emotivo documental del Patón Bauza que expone su lucha contra una enfermedad neurodegenerativa
- 2
“Bomba de tiempo”: el basural argentino listado entre los 50 más contaminantes del mundo que amenaza a una ciudad turística
- 3
La increíble trama secreta de EE.UU. para convencer al piloto de Maduro de desviar su avión para entregarlo
- 4
El dramático testimonio de la hija de Brigitte Macron en el juicio a acusados de promover la teoría de que es un hombre