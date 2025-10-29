El cobre marca un récord ante la contracción de la oferta

29 oct (Reuters) - Los precios del cobre alcanzaban máximos históricos el miércoles, impulsados por la creciente escasez de oferta después de que las principales mineras informaran de fuertes descensos de la producción. El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subía un 0,62% a US$11.107 por tonelada métrica a las 0730 GMT, tras haber alcanzado antes un récord de US$11.146.

El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái

ganaba un 1,16%, hasta 88.710 yuanes (US$12.454,02) la tonelada. En el frente de la oferta, la minera mundial Anglo American registró un descenso del 9% en la producción de cobre en los nueve primeros meses del año, cayendo a 526.000 toneladas desde las 575.000 toneladas de 2024.

Aún así, la empresa espera producir entre 690.000 y 750.000 toneladas de cobre en 2025.

Mientras tanto, la producción de cobre de Glencore cayó un 17% en los nueve primeros meses del año, lo que llevó a la empresa a rebajar sus previsiones para 2025.

"Si una fundición de cobre quiere comprar concentrado de cobre, el suministro disponible más cercano es el de una mina que aún no se ha construido y que entrará en funcionamiento en dos años", director de inversiones de la minera Scorpion Minerals.

Los inversores siguen de cerca la próxima decisión de la Reserva Federal sobre los tipos de interés, con un recorte de 25 puntos básicos ampliamente descontado, mientras que la atención se centra también en una posible reunión Trump-Xi el jueves.

En los últimos meses, el cobre se ha visto respaldado por nuevos problemas relacionados con la oferta, mientras que las perspectivas de la demanda han mejorado en Europa debido al aumento de las ventas de automóviles, según los analistas de ANZ. Las existencias de cobre en los almacenes registrados en la LME se situaban en 134.575 toneladas, el nivel más bajo desde finales de julio. Entre otros metales londinenses, el aluminio subía un 0,54% a US$2904,5 la tonelada, el níquel ganaba un 0,12% a US$15.315 y el zinc aumentaba un 0,13% a US$3062, mientras que el plomo bajaba un 0,15% a US$2023 y el estaño perdía un 0,17% a US$36.300. El aluminio SHFE subía un 0,35% a 21.295 yuanes, el níquel avanzaba un 0,34% a 121.540 yuanes, el estaño se revalorizaba un 0,65% a 286.720 yuanes, y el zinc subía un 0,27% a 22.430 yuanes, mientras que el plomo retrocedía un 0,4% a 17.355 yuanes.

(US$1 = 7,1230 yuanes chinos) (Información de Lucas Liew; edición de Sherry Jacob-Phillips y Janane Venkatraman; editado en español por Patrycja Dobrowolska)