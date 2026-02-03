El cobre repunta gracias al acopio en China y mayor apetito por activos de riesgo

Por Eric Onstad

LONDRES, 3 feb (Reuters) - Los precios del cobre repuntaron el ⁠martes tras conocerse que ⁠China planea aumentar sus reservas de cobre y al reavivarse el apetito por el riesgo entre los inversores globales.

* El cobre de ⁠referencia a ‌tres ​meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subió un 4,1%, a ​13.418 dólares por tonelada a las 1715 GMT, tras haber caído a ‌un mínimo de tres semanas en la sesión ‌anterior.

* El cobre en la ​LME se había empinado a un máximo histórico de 14.527,50 dólares el jueves, alentado por las compras especulativas, pero luego se desplomó un 14,5% hasta el lunes.

* "El repunte de hoy envía una señal bastante clara de que el apetito subyacente por la exposición al metal no ha sufrido una muerte súbita", dijo Ole Hansen, director de estrategia ⁠de materias primas de Saxo Bank en Copenhague.

* "Además, la noticia de que China va a ​aumentar sus reservas estratégicas de cobre es algo que al mercado le gusta oír", agregó.

* China ampliará sus reservas estratégicas de cobre y estudiará la creación de un sistema de almacenamiento comercial, dijo el martes un responsable de la Asociación China de la Industria de Metales No Ferrosos, respaldada por el Estado.

* El ⁠contrato de cobre más activo en la Bolsa de Futuros de Shanghái subió un ​2,6% y cerró la sesión diurna en 104.500 yuanes (15.066 dólares) la tonelada.

* Los metales industriales se sumaron al oro y otros mercados financieros en el repunte del martes, gracias ‍a la mejora del ánimo de los inversores, en parte debido al esperado acuerdo comercial entre Estados Unidos y la India.

* Entre otros metales básicos de la LME, el níquel sumó un 3,2%, a 17.370 dólares, el aluminio ganó un 1,7%, a 3.107 dólares la ​tonelada, el zinc subió un 0,1%, a 3.328 dólares, el estaño trepó un 7,6%, a 50.150 dólares y el plomo cerró sin cambios a 1.963 dólares.

(1 dólar = 6,9359 yuanes) (Reporte de Eric ‍Onstad; edición en español de Javier López de Lérida y Ricardo Figueroa)