El cobre retrocede desde niveles récord

Por Amy Lv y Lewis Jackson

PEKÍN, 15 ene (Reuters) - Los precios del cobre retrocedían el jueves desde máximos históricos, lastrados tras el alivio de las preocupaciones sobre una posible imposición de aranceles estadounidenses a minerales críticos y un dólar más fuerte.

El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái cerró la sesión diurna con un descenso del 1,31%, a 102.810 yuanes (14.748,67 dólares) por tonelada métrica. El día anterior, el contrato había alcanzado un récord de 105.650 yuanes. El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres bajaba un 0,68%, a 13.098,5 dólares por tonelada, a las 0713 GMT, después de alcanzar un máximo histórico de 13.407 dólares el miércoles.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que había optado por ahora en contra de imponer aranceles a las tierras raras, el litio y otros minerales críticos. El cobre se ha añadido a la lista de minerales críticos de Estados Unidos.

El persistente flujo de cobre hacia Estados Unidos, en un contexto de una prima local más alta ante los posibles aranceles, ha restringido la oferta en otros lugares, apuntalando los precios. Además, la fortaleza del dólar, que encarece las materias primas cotizadas en el billete verde para los compradores que utilizan otras divisas, también pesaba en el apetito por el metal, que se utiliza en los sectores de la red eléctrica, la construcción y la fabricación.

El estaño de Shanghái subía por quinta sesión consecutiva hasta alcanzar un máximo histórico de 443.380 yuanes debido a la persistente compra de fondos a pesar de los indicios de una mayor oferta.

La Asociación de Exportadores de Estaño de Indonesia estimó que la cuota de producción minera de estaño del país se fijaría en unas 60.000 toneladas para 2026, frente a las 53.000 toneladas de 2025. Del mismo modo, el níquel de Shanghái alcanzaba su nivel más alto en más de siete meses, con 151.750 yuanes, ante la preocupación por la oferta de Indonesia.

El principal productor, Indonesia, podría aprobar una cuota de producción de mineral de níquel de unas 260 toneladas este año, inferior a la demanda estimada de entre 340 y 350 millones de toneladas, según informaron medios de comunicación locales. En cuanto a otros metales de la SHFE, el plomo sumaba un 0,78%, el zinc subía un 2,03%, mientras que el aluminio perdía un 1,5%. Entre los demás metales de la LME, el aluminio caía un 0,78%, el níquel retrocedía un 1,55%, mientras que el plomo sumaba un 0,19%, el estaño avanzaba un 1% y el zinc se revalorizaba un 0,75%.

(1 US$ = 6,9708 yuanes chinos) (Información de Amy Lv y Lewis Jackson; edición de Subhranshu Sahu; edición en español de María Bayarri Cárdenas)