El cobre retrocede desde récord por preocupación sobre demanda física

Por Eric Onstad

LONDRES, 14 ene (Reuters) - Los precios del cobre caían el miércoles luego de alcanzar un récord por la persistente demanda de los fondos especulativos, pero algunos inversores se mostraban cautelosos ante la posibilidad de que los elevados precios disuadan de comprar a los usuarios industriales.

* El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) bajaba un 0,1% a US$ 13.176,50 por tonelada métrica a las 10:30 GMT, luego de tocar un récord de US$ 13.407.

* El cobre de la LME ha ganado un 44% en los últimos 12 meses, impulsado por las interrupciones en las minas, las preocupaciones sobre los déficits de este año y un flujo de metal hacia Estados Unidos antes de los posibles aranceles que están restringiendo la oferta en otros lugares.

* El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái cerró la jornada con una subida del 0,9%, a 104.120 yuanes (US$ 14.931,88) por tonelada, tras alcanzar un máximo histórico de 105.650 yuanes.

* Los precios del estaño tanto en Shanghái como en Londres alcanzaron máximos históricos, con ganancias del 24% y el 30% respectivamente en lo que va de enero, ya que los inversores apuestan por un rápido crecimiento de la demanda del metal utilizado para fabricar semiconductores gracias al auge de la inteligencia artificial.

* El estaño en la SHFE subió un 8% hasta alcanzar el precio máximo de 413.170 yuanes, mientras que el estaño en la LME subió un 4,1% hasta US$ 51.550.

* Tom Langston, de la Asociación Internacional del Estaño, coincidió en que los parámetros de la oferta y la demanda no han cambiado, y señaló que el interés de los fondos en la LME estaba en niveles récord.

* Entre otros metales, el aluminio en la LME subía un 0,1% a US$ 3.200 la tonelada, el zinc ganaba un 1% a US$ 3.232, el plomo sumaba un 0,4% a US$ 2.069 y el níquel avanzaba un 1,7% a US$ 17.975.

(US$ 1 = 6,9730 yuanes) (Reporte de Eric Onstad, información adicional de Amy Lv y Lewis Jackson en Pekín y Tom Daly en Londres. Editado en Español por Ricardo Figueroa)