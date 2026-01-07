El cobre roza máximos y la preocupación por la oferta mantiene elevado el níquel

7 ene (Reuters) -

El cobre seguía cerca de máximos históricos el miércoles, tras un repunte sin precedentes, mientras que el níquel se mantenía estable cerca de máximos de varios meses, ante las expectativas de una oferta más ajustada por parte del principal productor, Indonesia.

El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái cerró la sesión diurna con una subida del 0,11%, a 103.410 yuanes (14.800,13 US$) la tonelada métrica, manteniéndose por debajo del récord de 105.500 yuanes. El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres bajaba un 0,87%, a 13.122,50 US$ la tonelada, a las 0700 GMT, tras tocar un máximo histórico de 13.387,50 US$ el martes.

El martes, Citi elevó su objetivo de precio del cobre a corto plazo a 14.000 US$ la tonelada, señalando el fuerte impulso del mercado que ha superado tanto su previsión de base como su previsión alcista de diciembre. Sin embargo, el banco mantuvo sin cambios su previsión media para 2026 en 13.000 US$.

Según Citi, enero podría marcar el punto álgido de los precios del cobre este año y, sin nuevos catalizadores del mercado que respalden su escenario alcista de 15.000 US$, es probable que los precios desciendan hacia un nivel más sostenible de aproximadamente 13.000 US$.

El níquel seguía cerca de su máximo de 19 meses, ya que el Gobierno indonesio redujo drásticamente la cuota de extracción del metal para 2026. El níquel de Shanghái cerró las operaciones diurnas en el límite máximo del 8% a 147.720 yuanes la tonelada, el nivel más alto desde junio de 2024. El níquel londinense subía un 0,11%, hasta 18.545 yuanes la tonelada, tras alcanzar el martes el máximo desde junio de 2024, 18.785 US$.

Los analistas de Sucden Financial ven la subida del metal como "más vulnerable a la toma de ganancias a corto plazo", señalando un apoyo fundamental más débil.

El estaño también lideraba las subidas, con el de Shanghái subiendo un 5,33% y la referencia londinense sumando un 1,22%.

Mientras tanto, los inversores evaluarán la trayectoria de los tipos de interés de la Reserva Federal este mes para obtener más pistas sobre los movimientos de las materias primas.

El gobernador de la Fed, Stephen Miran, dijo el martes que los tipos de interés eran excesivamente restrictivos y que se necesitan recortes de más de 100 puntos básicos este año para apoyar el crecimiento.

La implicación del ataque estadounidense a Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro sigue en el punto de mira. Por lo demás, entre los metales básicos de la SHFE, el aluminio subía un 1,18%, el zinc ganaba un 0,81% y el plomo aumentaba un 1,83%. Entre otros metales básicos de la LME, el aluminio caía un 0,37%, el zinc bajaba un 0,28% y el plomo sumaba un 0,19%.

