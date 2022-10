El cobre ruso se acumula en los almacenes de la lme: fuentes

Por Pratima Desai

LONDRES, 12 oct (Reuters) - Desde mediados de septiembre se han depositado vol√ļmenes significativos de cobre de origen ruso no deseado en almacenes autorizados por la Bolsa de Metales de Londres (LME) en Alemania, Holanda y Taiw√°n, dijeron dos fuentes conocedoras del asunto.

Los pa√≠ses occidentales impusieron sanciones a los bancos rusos y a los multimillonarios relacionados con el presidente Vladimir Putin tras la invasi√≥n rusa de Ucrania, en lo que Mosc√ļ calific√≥ como una "operaci√≥n militar especial", pero hasta ahora no hay restricciones a sus metales.

A pesar de ello, varias fuentes del sector dijeron a Reuters que algunos consumidores han estado rechazando el cobre ruso, que est√° siendo enviado a almacenes conectados a la LME, un mercado de facto de √ļltimo recurso para productores y consumidores.

"Muchos consumidores, no todos, no quieren el cobre ruso", dijo una fuente. "O se est√°n autosancionando o sus clientes est√°n diciendo que no quieren cobre ruso en sus productos".

Rusia produjo 920.000 toneladas de cobre refinado el a√Īo pasado, alrededor del 3,5% del total mundial, seg√ļn el Servicio Geol√≥gico de Estados Unidos. El cobre se usa en las industrias de la energ√≠a y la construcci√≥n.

Desde el 15 de septiembre, las existencias de cobre en los almacenes de la LME en R√≥terdam , Hamburgo y Kaohsiung -de 14.800 toneladas, 24.825 toneladas y 22.800 toneladas- han subido un 225%, un 153% y un 26%, respectivamente, seg√ļn los datos de la LME.

Reuters no pudo determinar qué empresas son las propietarias del cobre depositado en los almacenes de la LME.

En general, las existencias de cobre de la LME han subido m√°s de un 40% desde el 15 de septiembre, hasta las 145.525 toneladas. Las cifras son bajas en comparaci√≥n con la producci√≥n mundial de refinado, que es de 25 millones de toneladas este a√Īo, pero las dos fuentes dijeron que si la tendencia contin√ļa y la mayor parte del cobre en los almacenes de la LME es ruso, la bolsa podr√≠a tener un problema.

La LME no quiso hacer comentarios.

El mayor y más antiguo mercado del mundo para el comercio de metales industriales lanzó la semana pasada un documento de debate sobre la posibilidad de prohibir que el aluminio, el níquel y el cobre rusos se negocien y almacenen en su sistema.

"Para la mayoría de los metales de la LME, el porcentaje ruso (almacenado) comparado con el de otros metales de la jurisdicción se ha mantenido estable y relativamente bajo", dijo la LME en el documento de discusión.

"Para el cobre, sin embargo, el porcentaje ruso en comparaci√≥n con el metal no ruso ha sido alto, alcanzando un m√°ximo de m√°s del 80% tanto en mayo como en agosto de 2022", a√Īadi√≥.

La LME dijo que los altos niveles de metal ruso en su red de almacenes "no es que no tenga precedentes". El máximo histórico para el cobre fue del 95% en el tercer trimestre de 2021, para el aluminio fue del 74% a finales de 2014 y para el níquel fue del 65% a principios de 2013.

Nornickel, uno de los mayores productores de cobre de Rusia, no quiso hacer comentarios. Ural Mining Metallurgical Company y Russian Copper Company, que también producen el metal en Rusia, no respondieron a las solicitudes de comentarios.

(Reporte adicional de Polina Devitt Editado en espa√Īol por Carlos Serrano)

