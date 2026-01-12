El cobre se acerca a récord gracias a optimismo por China y auge de centros de datos

Por Pratima Desai

LONDRES, 12 ene (Reuters) -

Los precios del cobre se encaminaban el lunes hacia máximos históricos, en un ambiente dominado por el optimismo ante la fuerte demanda de China, principal consumidor mundial, y de los centros de datos necesarios para la inteligencia artificial. * A las 1024 GMT, el cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subía un 1,6%, a 13.205 dólares la tonelada, tras tocar los 13.243,5 dólares más temprano en el día. La semana pasada, el metal utilizado para fabricar cables eléctricos alcanzó la cifra récord de 13.387,5 dólares, lo que supone un alza de más del 50% desde principios del año pasado.

* Los operadores afirmaron que los planes chinos de poner en marcha un paquete de políticas fiscales para impulsar la demanda y garantizar el buen arranque de la economía este año son positivos para todos los metales industriales.

* Mientras tanto, el panorama mundial de la demanda de cobre está cambiando a la par que aumenta la adopción de vehículos eléctricos, la construcción de centros de datos y las mejoras y ampliaciones de las redes eléctricas en todo el mundo. * "El cobre sigue siendo fundamental para la expansión de las redes, las energías renovables y la infraestructura de los vehículos eléctricos", indicaron los analistas de ING en una nota. "También están surgiendo nuevas fuentes de demanda, con los centros de datos y la infraestructura de IA convirtiéndose en grandes consumidores de metales como el cobre y el aluminio".

* Las expectativas de escasez en los próximos años debido a la falta de nuevos suministros ayudarán a mantener elevados los precios del cobre.

* "Las limitadas aprobaciones de nuevos proyectos combinadas con elevadas interrupciones/reducciones de la producción han dado lugar a niveles muy bajos de crecimiento de la producción minera en 2025 y prevemos un crecimiento limitado en 2026", dijeron los analistas de UBS.

* En otros metales básicos, el aluminio ganaba un 0,9%, a 3.165 dólares la tonelada; el zinc sumaba un 0,7%, a 3.176 dólares; el plomo repuntaba un 0,1%, a 2.052 dólares; el níquel subía un 2,2%, a 18.090 dólares; y el estaño se disparaba un 5,3%, a 47.975 dólares.

(Editado en español por Carlos Serrano)