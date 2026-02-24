El cobre sube a máximo de más de una semana tras fin de vacaciones en China

Por Eric Onstad

LONDRES, 24 feb (Reuters) - Los precios del cobre subieron el martes a su nivel más alto en más de una semana, impulsados por el optimismo en China, el principal consumidor de metales, donde los mercados reabrieron tras varios días festivos.

* El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subió un 2,4%, a US$13.182 por tonelada métrica, a las 1000 GMT, tras tocar su máximo desde el 12 de febrero, en US$13.169.

* El cobre en la LME, que había caído un 0,7% el lunes, ha subido un 21% en los últimos tres meses, pero se encuentra lejos del máximo histórico de US$14.527,50 del 29 de enero.

* Algunos inversores creen que la sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos de la semana pasada, que anuló los aranceles de emergencia del presidente Donald Trump, beneficiará a China, como puso de manifiesto el repunte de los mercados bursátiles chinos.

* El contrato de cobre más activo en la Bolsa de Futuros de Shanghái subió un 0,8% y cerró la sesión diurna a 101.510 yuanes (US$14.728,88) la tonelada en el primer día de reapertura de la bolsa tras las fiestas de nueve días por el Año Nuevo Lunar en China.

* Las existencias de cobre en los almacenes registrados en la LME aumentaron en otras 1.350 toneladas, a 243.175, según datos publicados el martes, la cifra más alta desde marzo de 2025, tras haber aumentado un 71% en lo que va de año.

* Entre otros metales básicos de la LME, el níquel subió un 3,8%, porque las autoridades indonesias se plantearon revocar el permiso medioambiental de PT QMB New Energy Materials, una empresa conjunta de níquel y cobalto liderada por la china GEM.

* El aluminio subió un 0,4%, a US$3.101 por tonelada, el zinc ganó un 0,9%, a US$3.385, el plomo sumó un 0,4%, a US$1.958 y el estaño se disparó un 5,7%, a US$50.425.

(1 dólar = 6,8919 yuanes chinos)

(Reporte de Eric Onstad; reporte adicional de Lewis Jackson y Dylan Duan en China; edición de Hugh Lawson; Editado en Español por Ricardo Figueroa)