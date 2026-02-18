El cobre sube gracias a compras de oportunidad y a recuperación de tecnológicas
LONDRES, 18 feb (Reuters) - El cobre subió el miércoles, recuperándose de su mínimo de más de una semana de la sesión anterior, ya que los inversores realizaron compras de oportunidad y los metales siguieron la recuperación de las acciones tecnológicas.
* El cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subió un 2,2%, a US$12.893 por tonelada métrica a las 1700 GMT, tras haber subido antes hasta los US$12.941.
* Los operadores de China, principal consumidor de metales, estuvieron en gran medida ausentes debido al Año Nuevo Lunar.
* En cambio, el complejo de metales básicos ha seguido las pautas del Nasdaq, dijo la correduría Marex en una nota. El Nasdaq Composite subía un 1,3%, ya que las acciones tecnológicas recuperaron terreno.
* Las existencias de cobre en los almacenes aprobados por la LME
* Los almacenes estadounidenses de la LME representan ahora casi el 18% de todo el cobre disponible en los almacenes de la LME
* El contrato de cobre al contado de la LME se negociaba con un descuento de US$97 por tonelada respecto del contrato de futuros de tres meses
* Entre otros metales industriales en la LME, el zinc subió un 2,4%, a US$3.365,50 por tonelada, tras tocar el martes su mínimo en dos semanas, mientras que el aluminio ganó un 1,7%, a US$3.086,50, rompiendo una racha de cuatro días de pérdidas.
* El plomo sumó un 0,9%, a US$1.963,50, el níquel avanzó un 3,1%, a US$17.375 y el estaño subió un 0,3%, a US$45.710.
(Reporte de Tom Daly en Londres; reporte adicional de Ishaan Arora en Bangalore; edición de Ronojoy Mazumdar, Rashmi Aich y Diti Pujara; Editado en Español por Ricardo Figueroa)