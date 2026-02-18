El cobre sube gracias a compras de oportunidad y a recuperación de tecnológicas

LONDRES, 18 feb (Reuters) - El cobre subió el miércoles, recuperándose de su mínimo de más de una semana de la sesión anterior, ya que los inversores realizaron compras de oportunidad y los metales siguieron la recuperación de las acciones tecnológicas.

* El cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subió un 2,2%, a US$12.893 por tonelada métrica a las 1700 GMT, tras haber subido antes hasta los US$12.941.

* Los operadores de China, principal consumidor de metales, estuvieron en gran medida ausentes debido al Año Nuevo Lunar.

* En cambio, el complejo de metales básicos ha seguido las pautas del Nasdaq, dijo la correduría Marex en una nota. El Nasdaq Composite subía un 1,3%, ya que las acciones tecnológicas recuperaron terreno.

* Las existencias de cobre en los almacenes aprobados por la LME aumentaron por duodécimo día consecutivo hasta alcanzar las 224.625 toneladas, la cifra más alta en 11 meses, con nuevas entradas en Nueva Orleans y Kaohsiung.

* Los almacenes estadounidenses de la LME representan ahora casi el 18% de todo el cobre disponible en los almacenes de la LME , mientras que todavía hay 538.122 toneladas en la bolsa estadounidense Comex.

* El contrato de cobre al contado de la LME se negociaba con un descuento de US$97 por tonelada respecto del contrato de futuros de tres meses , lo que sugiere que no hay una necesidad apremiante de metal a corto plazo.

* Entre otros metales industriales en la LME, el zinc subió un 2,4%, a US$3.365,50 por tonelada, tras tocar el martes su mínimo en dos semanas, mientras que el aluminio ganó un 1,7%, a US$3.086,50, rompiendo una racha de cuatro días de pérdidas.

* El plomo sumó un 0,9%, a US$1.963,50, el níquel avanzó un 3,1%, a US$17.375 y el estaño subió un 0,3%, a US$45.710.

(Reporte de Tom Daly en Londres; reporte adicional de Ishaan Arora en Bangalore; edición de Ronojoy Mazumdar, Rashmi Aich y Diti Pujara; Editado en Español por Ricardo Figueroa)