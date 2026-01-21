El cobre sube por escasez de existencias, con el mercado atento a la demanda

21 ene (Reuters) -

Los precios del cobre subieron el miércoles, recuperándose de una fuerte caída en la sesión anterior, ya que los inversores se centraron en la escasez de inventarios fuera de Estados Unidos, aunque persisten los interrogantes sobre la demanda.

* El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganó un 0,4%, a US$ 12.796 por tonelada, a las 1700 GMT, tras perder un 1,6% el martes. El metal, ampliamente utilizado en los sectores de la energía, la construcción y la industria manufacturera, alcanzó un máximo histórico de US$ 13.407 hace una semana.

* "Aunque el complejo más amplio de metales básicos sigue siendo volátil, la rigidez estructural continúa apuntalando los precios", dijo en una nota Neil Welsh, de Britannia Global Markets.

* La prima del contrato de cobre al contado de la LME sobre el contrato a tres meses se disparó el martes a más de US$ 100 la tonelada, lo que indica una fuerte demanda de metal a corto plazo, pero el diferencial se convirtió el miércoles en un descuento de US$ 23,50 la tonelada.

* Dan Smith, director gerente de Commodity Market Analytics, dijo que los mercados están "nerviosos" por la situación geopolítica mundial después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer aranceles a los aliados europeos que se oponen al control previsto de Groenlandia.

* "Estoy un poco dudoso sobre este rebote", dijo Smith sobre el cobre, después de que subió hasta un 1,6% en las operaciones de la mañana, y agregó que su algoritmo ahora le está dando una señal de venta. "Sugiere que cualquier tipo de fortaleza será efímera".

* La reciente alza de los precios también está afectando a la demanda en China, principal consumidor mundial de metales. La prima del cobre Yangshan , un indicador del apetito chino por las importaciones de cobre, cayó a US$ 22 la tonelada el miércoles, el nivel más bajo en casi 18 meses.

* "La macro de China parece bastante fuerte, pero los altos precios del cobre tienden a debilitar la demanda si no se tiene cuidado", dijo Smith. China exportó 96.000 toneladas de cobre refinado en diciembre, alrededor de un tercio menos que los abundantes envíos de noviembre, pero más de cinco veces más que el año previo.

* Entre otros metales básicos, el estaño lideró los avances con una mejora del 3,9%, a US$ 51.000 la tonelada, en un momento en que Indonesia está tomando medidas enérgicas contra la minería ilegal.

* El níquel subió un 2,3%, a US$ 17.995; el aluminio sumó un 0,5%, a US$ 3.124; el zinc ganó un 0,2%, a US$ 3.178,5; y el plomo perdió un 0,2%, a US$ 2.024. (Reporte de Tom Daly; reporte adicional de Lewis Jackson y Dylan Duan; editado en español por Carlos Serrano)