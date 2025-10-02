El cobre sube por los riesgos de suministro en Chile e Indonesia

Por Lucas Liew

2 oct (Reuters) - Los precios del cobre subían el jueves en la Bolsa de Metales de Londres (LME), impulsados por las preocupaciones sobre la oferta en el principal productor, Chile, y en un destacado proveedor como Indonesia, mientras que la debilidad del dólar proporcionaba un apoyo adicional.

* El cobre a tres meses en la LME ganaba un 0,79%, a US$10.461 dólares por tonelada, a las 0722 GMT.

* El debilitamiento de la actividad industrial en muchas partes del mundo se ve contrarrestado por los crecientes riesgos de suministro en Chile e Indonesia, mientras la campaña antiinvolucionista de China se suma al sentimiento alcista del mercado, dijeron analistas de ANZ.

* Un accidente en la mina de cobre chilena de El Teniente a fines de julio llevó a Codelco a rebajar en 30.000 toneladas su previsión de producción para 2025.

* Por su parte, otro accidente en la mina indonesia de Grasberg provocó la suspensión de las operaciones. Goldman Sachs estima que la interrupción podría suponer una pérdida total de 525.000 toneladas de su suministro del metal rojo.

* La producción de cobre de Chile disminuyó un 9,9% interanual en agosto, su mayor caída en más de dos años, según datos del organismo de estadística INE publicados el martes.

* El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, operaba estable a 97,731 unidades, cerca del mínimo de una semana de 97,459 tocado más temprano.

* En otros metales básicos en la LME, el aluminio subía un 0,8%, a US$2710 dólares la tonelada; el plomo ganaba un 0,65%, a US$2023,5 dólares; el estaño avanzaba un 0,56%, a US$36.215 dólares; el zinc mejoraba un 0,94%, a US$3015,5 dólares; y el níquel sumaba un 0,4%, a US$15.245 dólares.

(Editado en español por Carlos Serrano)