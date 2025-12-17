El cobre sube por posible escasez en las minas y mayor apetito por activos de riesgo

Por Eric Onstad

LONDRES, 17 dic (Reuters) - Los precios del cobre subieron el miércoles, ya que las persistentes preocupaciones por una posible escasez y las alzas de los mercados financieros en general estimularon las compras de los especuladores.

* A las 17:15 GMT, el cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganó un 1,3%, a US$11.740 la tonelada, tras haber perdido un 0,5% el martes.

* El cobre en la LME acumula un alza del 33% en lo que va de año y ha alcanzado sucesivos máximos históricos en las últimas semanas, en gran parte por las preocupaciones de que las interrupciones en las minas provoquen déficits de suministro el próximo año.

* "El mercado del cobre sigue estando fundamentalmente ajustado", dijo Ewa Manthey, estratega de materias primas de ING. "Los riesgos al alza incluyen nuevas interrupciones en las minas y un mayor impulso de la inversión en los sectores de transición energética e inteligencia artificial".

* ING espera que el cobre alcance un promedio de US$11.500 en 2026, con un pico cercano a los US$12.000 en el segundo trimestre, añadió Manthey.

* Los inversores también están evaluando los datos mixtos presentados por el mercado laboral estadounidense en la víspera, que mostraron un repunte del crecimiento del empleo junto con un elevado desempleo en noviembre.

* También apoyaba al mercado de metales el alza de los precios del petróleo después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el bloqueo de los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela. La energía es un insumo clave para la producción de minerales, lo que significa que un crudo más caro eleva los costos de la minería y los precios de los metales.

* En otros metales básicos, el aluminio en la LME mejoró un 0,9%, a US$2.903 la tonelada; el níquel avanzó un 0,8%, a US$14.375; el zinc sumó un 0,8%, a US$3.066,50; el plomo subió un 0,9%, a US$1.958,50: y el estaño trepó un 3,5%, a US$42.475. (Editado en español por Carlos Serrano y Ricardo Figueroa)