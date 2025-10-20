El cobre sube por sólidos datos industriales de China

Por Tom Daly

20 oct (Reuters) - El cobre subió el lunes, siguiendo el repunte de la renta variable tras la caída del viernes y por datos de producción industrial de China, el principal consumidor, mejores de lo esperado.

* A las 1642 GMT, el cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganó un 0,9%, a US$10.700,5, tras haber alcanzado un máximo de 16 meses de US$11.000 el 9 de octubre.

* La producción industrial de China, el principal consumidor mundial de metales, creció un 6,5% interanual en septiembre, según datos de la Oficina Nacional de Estadística.

* La cifra superó la previsión de un crecimiento del 5% e impulsaba la confianza, pese a que el Producto Interno Bruto chino creció a su ritmo más lento en un año en el tercer trimestre.

* "Los datos de producción superaron las expectativas del mercado, lo que es positivo para el grupo de metales básicos", dijo Nitesh Shah, estratega de materias primas de WisdomTree.

* "Pero también creo que todavía tenemos el 'efecto halo' de la LME Week", dijo Shah, en referencia a una importante reunión sectorial celebrada la semana pasada en Londres. "Todo el mundo hablaba de posibles deficits más amplios en el mercado del cobre. Creo que eso seguirá impulsando los precios al alza en las próximas semanas".

* Una serie de perturbaciones mineras, entre ellas en la mina de cobre y oro de Grasberg, en Indonesia, llevaron a los analistas a revisar sus previsiones de equilibrio del mercado.

* Las miradas también están puestas en el pleno que se celebrará en Pekín entre el lunes y el jueves, en el que altos cargos del Partido Comunista Chino revisarán una propuesta de plan quinquenal para 2026-2030, así como en las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China.

* En otros metales básicos, el aluminio bajó un 0,1%, US$2773, el níquel avanzó un 0,8%, a US$15.235 la tonelada, mientras que el zinc ganó un 1,5%, a US$2976, el plomo subió un 1%, a US$1989 y el estaño avanzó un 0,8%, a US$35.225.

(Reporte adicional de Dylan Duan y Lewis Jackson; editado en español por Carlos Serrano)