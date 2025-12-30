El cobre sube y el níquel alcanza máximos de 14 meses

Por Eric Onstad

LONDRES, 30 dic (Reuters) - Los precios del cobre subieron el martes, pero se mantenían bajo los máximos históricos de la víspera, ya que los inversores tomaron ganancias y se mostraron cautos ante la posibilidad de que los usuarios finales frenen sus compras en un mercado en alza.

A las 17:00 GMT, el cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganaba un 3,1%, a US$12.606 la tonelada, tras haber alcanzado un récord de US$12.960 el lunes.

El cobre recibió un impulso cuando los fondos especulativos estadounidenses reanudaron las compras en la apertura del mercado estadounidense, dijo un operador, en un clima de apetito por el riesgo en los mercados financieros.

El cobre en la LME acumula un alza del 43% en lo que va de año, impulsado por el temor a que las interrupciones en las minas limiten la oferta, un dólar más débil y fuertes compras de especuladores.

"Es probable que los metales básicos sigan impulsados por las noticias y los flujos, y que las subidas sean vulnerables a la toma de ganancias hasta que mejore la liquidez a principios de enero", dijeron los analistas de Sucden Financial en una nota.

En China, los precios del cobre bajaron debido al debilitamiento de la demanda local. El contrato más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái cerró la jornada con una caída del 2,4%, a 98.090 yuanes (US$14.031,5) por tonelada.

La prima del cobre Yangshan , un indicador del apetito chino por el cobre importado, descendió el lunes a US$53 la tonelada, menos que los US$55 previos, pero aun así supone un alza respecto a los menos de US$40 observados desde mediados de octubre.

Entre otros metales básicos, el níquel en la LME sumó un 6,1%, a US$16.780 la tonelada, impulsado por la cobertura de posiciones cortas ante la preocupación por el suministro del principal productor, Indonesia.

El Gobierno indonesio planea recortar las cuotas de producción minera con el fin de apoyar los precios de las materias primas, dijo un ministro el martes.

El aluminio ganó un 1%, a US$2.982,5; el zinc avanzó un 1,3%, a US$3.128,5; el plomo anotó un alza de un 0,3%, a US$2.011; y el estaño subió un 3%, a US$41.965.

(1 dólar = 6,9907 yuanes)

(Reporte adicional de Dylan Duan en Shanghái; editado en español por Carlos Serrano y Javier López de Lérida)