El cobre toca máximo de cuatro semanas, se encamina a su séptima alza mensual sucesiva

Por Polina Devitt

LONDRES, 27 feb (Reuters) - Los precios del cobre subieron el viernes, camino a su séptimo mes consecutivo de ganancias, ya que el optimismo sobre la demanda superó las preocupaciones por la acumulación de existencias en los almacenes registrados en las principales bolsas.

* El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME, por su sigla en inglés) subió un 0,4% a US$13.355,50 por tonelada métrica a las 1700 GMT, tras tocar los US$13.527, su nivel más alto desde el 30 de enero.

* El metal rojo, utilizado en la energía y la construcción, alcanzó un máximo histórico de US$14.527,50 el 29 de enero, tras una ola de compras especulativas. Los metales básicos se han visto respaldados por la demanda de inversión en activos tangibles desde octubre, según un operador de metales.

* Los primeros datos publicados tras el fin de los nueve días de fiesta de por el Año Nuevo Lunar en China mostraron que las existencias de cobre en los almacenes registrados en la Bolsa de Futuros de Shanghái alcanzaron su nivel más alto en casi 10 años, ya que los usuarios finales redujeron sus compras durante las festividades y los altos precios desalentaron parte de la demanda downstream.

* Las existencias de cobre de la ShFE ascendieron a 391.529 toneladas métricas el viernes, un 44% más que hace dos semanas. Las existencias de zinc y aluminio aumentaron un 45% y un 20%, respectivamente.

* Aunque la demanda china de cobre se ha moderado desde septiembre, se espera que el cambio global hacia las energías renovables y la demanda emergente de los centros de datos proporcionen un apoyo a la demanda de cobre, indicaron los analistas de UBS en una nota.

* UBS prevé que los precios al contado del cobre alcancen los US$15.000 por tonelada en 13 meses, con un aumento del consumo mundial de cobre del 2,8% en 2026 y un déficit de mercado que se ampliará hasta las 520.000 toneladas este año, frente a las 203.000 toneladas de 2025.

* Entre otros metales de la LME, el estaño trepó un 6% a US$57.435, tras alcanzar los US$58.390 más temprano en la sesión, su máximo desde el récord de US$59.040 registrado el 29 de enero. El estaño ha subido un 42% este año debido a las preocupaciones sobre el suministro, ya que Indonesia está considerando prohibir la exportación de varias materias primas.

* El aluminio perdió un 0,6% a US$3.138,50 la tonelada, el zinc bajó un 1,8% a US$3.318, mientras que el plomo retrocedió un 1,2% a US$1.961,50 y el níquel restó un 0,2% a US$17.655. (Reporte de Polina Devitt. Reportaje adicional de Dylan Duan. Edición de David Goodman; Editado en Español por Ricardo Figueroa)