El cobre toca máximo de dos semanas gracias a optimismo sobre la demanda

Por Pratima Desai

25 feb (Reuters) - Los precios del cobre subieron el miércoles a máximos de dos semanas, ya que el optimismo sobre el crecimiento y la demanda dominaba el ánimo después de que la Corte Suprema de Estados Unidos falló en contra de los aranceles recíprocos del presidente Donald Trump

* El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME, por su sigla en inglés) subía un 1,1%, a US$13.318 por tonelada métrica, a las 1706 GMT, tras subir a 13.335 dólares a primera hora de la sesión, su nivel más alto desde el 11 de febrero

* La semana pasada, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló los aranceles impuestos por Trump en virtud de una ley destinada a situaciones de emergencia nacional

* "Los mercados asiáticos se están beneficiando de la decisión de la Corte Suprema sobre los aranceles, que sustituyó los aranceles recíprocos más altos por tipos más bajos, en torno al 10%, en virtud del artículo 122", afirmó David Wilson, estratega de materias primas de BNP Paribas

* "Este cambio ha impulsado un renovado interés por los metales industriales, especialmente en China tras las fiestas del Año Nuevo Lunar"

* Las expectativas de una mayor demanda en China, el principal consumidor, se ven reflejadas en la prima del cobre de Yangshan , un indicador del apetito de China por importar cobre. Esta subió a 53 dólares por tonelada el martes desde los 33 dólares por tonelada del 13 de febrero, el día antes de que comenzaran las festividades chinas

* Las existencias de cobre en los almacenes registrados en la LME, que ascienden a 249.650 toneladas, se encuentran en su nivel más alto desde el 7 de marzo y han aumentado más de un 80% desde el 9 de enero

* En los almacenes supervisados por la Bolsa de Futuros de Shanghái , las existencias de cobre han subido un 180%, a 272.475 toneladas desde mediados de diciembre

* Las existencias de cobre en la LME, la ShFE y la bolsa estadounidense Comex han superado en conjunto el millón de toneladas por primera vez en más de dos décadas

* Entre otros metales básicos en la LME, el estaño alcanzó los 54.080 dólares, el precio más alto en casi cuatro semanas, debido a las preocupaciones sobre el suministro procedente de Indonesia, donde el Gobierno está estudiando un plan para prohibir las exportaciones de más materias primas, incluido el estaño

* El estaño subía al cierre un 7,5%, a 54.080 dólares, el aluminio avanzó un 2,5%, a 3.171 dólares, el zinc se fortaleció un 0,2%, a 3.388 dólares, el plomo sumó un 1,8%, a 1.990 dólares y el níquel avanzó un 0,9%, a 18.080 dólares. (Reporte de Pratima Desai; edición de Diti Pujara; editado en español por Ricardo Figueroa)