El cobre y el aluminio caen en LME durante los festivos en China

16 feb (Reuters) -

El cobre bajaba el lunes en Londres, mientras que el aluminio ampliaba sus pérdidas por tercera sesión consecutiva, en un momento en que el escaso volumen de operaciones, debido a las vacaciones en China, pesaba sobre los precios.

La Bolsa de Futuros de Shanghái permanece cerrada por las vacaciones del Año Nuevo Lunar, que comenzaron el 15 de febrero, y la negociación se reanudará el 24 de febrero. El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres descendía un 0,2%, hasta los US$12.848,50 la tonelada, a las 0654 GMT, tras haber caído el viernes a su mínimo semanal.

El cobre de la LME podría volver a probar esta semana el soporte de US$12.578 por tonelada métrica, cuya ruptura podría provocar una caída hasta el rango de US$11.545-12.116, según dijo el lunes el analista técnico de Reuters Wang Tao.

Las existencias de cobre en las tres mayores bolsas de metales del mundo han superado el millón de toneladas métricas por primera vez en más de dos décadas, mientras la acumulación de existencias debido a la débil demanda en China se suma al reciente almacenamiento en Estados Unidos.

Las existencias de cobre de la LME aumentaron en 7.225 toneladas métricas hasta el viernes.

La actividad industrial de China se debilitó en enero, en un momento en que la débil demanda interna lastró la producción al comienzo del nuevo año, según una encuesta oficial publicada el 31 de enero. En cuanto a otros metales, el aluminio subía un 0,1%, hasta los US$3.076,0, tras caer el viernes a su mínimo semanal, después de conocerse que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea reducir algunos aranceles sobre los productos de acero y aluminio.

El aluminio de la LME podría volver a poner a prueba el soporte de US$3.000 por tonelada métrica esta semana, y una ruptura por debajo podría abrir el camino hacia los US$2.916, añadió Tao. El níquel de la LME perdía un 0,2%, hasta situarse en US$16.960 por tonelada, su nivel más bajo en más de una semana. Las existencias de níquel en la bolsa también aumentaron en 702 toneladas. El zinc caía un 0,4% y el plomo se mantenía estable.

(Información de Ishaan Arora y Swati Verma en Bangalore; edición de Sumana Nandy; edición en español de Paula Villalba)