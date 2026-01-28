El cobre y el aluminio suben debido a que continúa remontada especulativa

LONDRES, 28 ene (Reuters) - El cobre subió el miércoles, mientras que el aluminio y el zinc alcanzaron máximos de varios años, después de que el dólar estadounidense cayó a mínimos de cuatro años y los inversores siguieron realizando apuestas al alza de los metales industriales

* El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subió un 0,6% a US$13.088 la tonelada métrica a las 1700 GMT. El aluminio ganó un 1,6% a US$3.258, luego de tocar su máximo desde abril de 2022, y el zinc sumó un 0,5% a US$3.366,5 tras tocar su máximo desde enero de 2023

* El índice dólar tocó el martes su nivel más bajo desde febrero de 2022. Una divisa estadounidense más débil hace que los metales que cotizan en el billete verde sean más asequibles para quienes tienen otras monedas y puede impulsar la demanda

* Los analistas de la correduría Sucden Financial dijeron en un seminario web el miércoles que el repunte de los metales básicos estaba siendo impulsado por el posicionamiento macro más que por los fundamentos

* El contrato de cobre al contado de la LME se negociaba con un descuento de US$95 por tonelada respecto al contrato a tres meses , lo que sugiere una escasa necesidad de metal a corto plazo

* En tanto, la prima Yangshan , una medida del apetito por las importaciones de cobre en China, el principal consumidor de metales, cayó a un mínimo de 18 meses de US$20 por tonelada

* La directora de investigación de Sucden, Daria Efanova, dijo que los productores chinos estaban descargando cobre en la LME para reducir el riesgo antes de las vacaciones del Año Nuevo Lunar en febrero, cuando es probable que la liquidez sea escasa y el mercado pueda ser aún más volátil

* La subida del aluminio se produjo después de que Goldman Sachs aumentó su previsión de precios promedio para el primer semestre de US$2.575 a US$3.150 la tonelada, citando los bajos inventarios, las dudas sobre la disponibilidad de energía para nuevas fundiciones en Indonesia y el fuerte crecimiento de la demanda mundial de los fabricantes de vehículos eléctricos y las redes eléctricas

* Entre otros metales básicos en la LME, el plomo cayó un 0,1% a US$2.017,5 la tonelada, el níquel ganó un 0,8% a US$18.310 y el estaño sumó un 1,9% a US$55.905, tras tocar el martes un récord de US$58.340 (Reporte de Tom Daly; Información adicional de Lewis Jackson y Dylan Duan; Edición de David Goodman; Editado en Español por Ricardo Figueroa)