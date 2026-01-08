El cobre y el níquel caen por toma de ganancias

Por Polina Devitt

LONDRES, 8 ene (Reuters) -

Los precios del cobre y el níquel el jueves, prolongando el retroceso tras su reciente subida. * El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) US$ por tonelada, a las 1715 GMT, tras tocar un pico de US$13.387,5 el martes por preocupaciones por la escasez de oferta en las minas y las apuestas sobre un futuro crecimiento de la demanda.

* "Los continuos movimientos en espejo con los metales preciosos sugieren que se trata principalmente de toma de beneficios y limpieza de posiciones, más que de un cambio importante en la tendencia subyacente", dijeron los analistas de Sucden Financial en una nota.

* Según la consultora S&P Global, el crecimiento de los sectores de la inteligencia artificial y la defensa impulsará la demanda mundial de cobre en un 50% de aquí a 2040, pero se prevé que la oferta se reduzca en más de 10 millones de toneladas al año si no aumenta el reciclaje y la extracción.

* Goldman Sachs elevó su pronóstico del precio del cobre para el primer semestre de 2026 de US$11.525 a US$12.750, debido a una prima por escasez debido a la limitada cobertura de inventarios fuera de Estados Unidos. * El níquel US$ la tonelada, ya que el Gobierno indonesio se abstuvo de revelar su cuota de producción minera para 2026, rompiendo así un fuerte repunte desde diciembre que llevó al metal a alcanzar el miércoles su nivel más alto desde mediados de 2024, a US$18.800. * Las existencias de níquel en los almacenes registrados en la LME están en 276.300 toneladas, su nivel más alto desde mediados de 2018, tras las entradas en los almacenes registrados * En otros metales básicos en la LME, el aluminio ; el zinc US$ ; el plomo US$ ; y el estaño US$ .

(Editado en español por Carlos Serrano)