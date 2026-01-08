El cobre y el níquel caen por una recogida de beneficios

Por Polina Devitt

LONDRES, 8 ene (Reuters) -

Los precios del cobre y el níquel caían el jueves, en una sesión en la que los inversores recogían beneficios, prolongando el retroceso tras su reciente y pronunciada subida. * A las 1106 GMT, el cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) cedía un 0,3%, a 12.853 dólares por tonelada, tras tocar un pico de 13.387,5 dólares el martes por preocupaciones por la escasez de oferta en las minas y las apuestas sobre un futuro crecimiento de la demanda.

* "Los continuos movimientos en espejo con los metales preciosos sugieren que se trata principalmente de toma de beneficios y limpieza de posiciones, más que de un cambio importante en la tendencia subyacente", dijeron los analistas de Sucden Financial en una nota.

* Según la consultora S&P Global, el crecimiento de los sectores de la inteligencia artificial y la defensa impulsará la demanda mundial de cobre en un 50% de aquí a 2040, pero se prevé que la oferta se reduzca en más de 10 millones de toneladas al año si no aumenta el reciclaje y la extracción.

* El níquel perdía un 3,8%, a 17.205 dólares la tonelada, ya que el Gobierno indonesio se abstuvo de revelar su cuota de producción minera para 2026, rompiendo así un fuerte repunte desde diciembre que llevó al metal rojo a alcanzar el miércoles su nivel más alto desde mediados de 2024, a 18.800 dólares.

* En una rueda de prensa el jueves, un funcionario reiteró el plan de Indonesia para ajustar las cuotas de níquel para satisfacer la demanda de las fundiciones locales y apoyar los precios. Según los analistas, la política podría revertirse, al tiempo que añadieron que un esfuerzo similar realizado hace un año tuvo un efecto limitado.

* Las existencias de níquel en los almacenes registrados en la LME están en 276.300 toneladas, su nivel más alto desde mediados de 2018, tras las entradas en los almacenes registrados en Asia a principios de esta semana.

* En otros metales básicos en la LME, el aluminio y el zinc bajaban un 0,2%, a 3.082,5 y 3.162 dólares, respectivamente; el plomo restaba un 0,6%, a 2.047 dólares; y el estaño cotizaba estable a 44.310 dólares.

