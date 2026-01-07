El cobre y el níquel retroceden desde máximos, ya que impulso pierde brío

LONDRES, 7 ene (Reuters) - El cobre caía de forma brusca el miércoles desde el máximo histórico tocado en la víspera, mientras que el níquel se desplomaba desde un pico de 19 meses, en una sesión en la que el repunte de principios de año de los metales industriales perdía impulso.

* A las 1505 GMT, el cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) restaba un 2,7%, a 12.884 dólares por tonelada, tras llegar a caer un 3%, a 12.842,5 dólares. El martes alcanzó un máximo histórico de 13.387,5 dólares debido a la preocupación por la escasez de oferta en las minas.

* "Los metales básicos están más débiles esta mañana, ya que el impulso alcista que ha propulsado al sector desde fines de diciembre hace una pausa para respirar", dijo en una nota Neil Welsh, de Britannia Global Markets.

* "El mercado sigue muy activado por el posicionamiento y el impulso en medio de los persistentes riesgos de la cadena de suministro y la incertidumbre de la política macroeconómica en Estados Unidos", agregó.

* El martes, el Citi elevó su objetivo de precio del cobre para el primer trimestre a 14.000 dólares, pero mantuvo sin cambios su previsión media para 2026 en 13.000 dólares. "Parece que el mercado tiene miedo a perderse algo y, francamente, hay un frenesí hacia el cobre que vemos insostenible", dijo en una nota Natalie Scott-Gray, de Stonex.

* El níquel, por su parte, bajaba un 2,3%, a 18.085 dólares la tonelada, tras llegar a desplomarse un 3% después de tocar los 18.800 dólares más temprano en la sesión, su máximo desde junio de 2024.

* Los planes del principal productor mundial, Indonesia, para frenar la producción de mineral de níquel han añadido una fuerte prima de riesgo al suministro, pero los fundamentos siguen mostrando un mercado excedentario, dijo Welsh.

* En otros metales básicos, el aluminio caía un 1,6%, a 3.079 dólares la tonelada; el zinc perdía un 2,3%, a 3.178 dólares; el plomo bajaba un 1,5%, a 2.045 dólares; y el estaño restaba un 0,8%, a 44.110 dólares, tras haber alcanzado su máximo desde marzo de 2022 más temprano en la sesión. (Reporte de Tom Daly; reporte adicional de Lewis Jackson y Dylan Duan; editado en español por Carlos Serrano)