El cobre y otros metales básicos caen debido a toma de ganancias

Por Polina Devitt

LONDRES, 30 ene (Reuters) - Los precios del cobre cayeron el viernes, presionados por un dólar más fuerte y la toma de utilidades, ya que algunos inversores aseguraron sus ganancias tras el máximo histórico alcanzado en la sesión anterior.

* El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) bajó un 3,3% a US$13.161 por tonelada métrica a las 1706 GMT, pero se mantenía por encima de su promedio móvil de 21 días, que proporciona un soporte en US$13.011.

* El cobre ha subido un 6% este mes, tras alcanzar un máximo histórico de US$14.527,50, ya que los especuladores prolongaron su ola de compras el jueves, lo que llevó al índice de la LME de seis contratos de metales básicos a su propio máximo histórico.

* El inicio récord del año para el cobre no se puede justificar por los fundamentos del mercado, señaló la analista de Stonex Natalie Scott-Gray en una nota. El cobre por encima de los US$13.000 la tonelada es insostenible a lo largo de 2026, afirmó.

* En China, el principal consumidor de metales, la caída de los precios del cobre elevó la prima de Yangshan un 17%, a US$27 por tonelada, lo que sigue siendo un mínimo histórico para un indicador que refleja el apetito chino por el cobre importado. La prima alcanzó los US$20 esta semana, su nivel más bajo desde mediados de 2024.

* La venta masiva de metales básicos se vio impulsada por el fortalecimiento del dólar en vísperas de la nominación por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, del exgobernador de la Reserva Federal Kevin Warsh para dirigir el banco central estadounidense cuando finalice el mandato de Jerome Powell en mayo. Una moneda estadounidense más fuerte encarece los metales cotizados en dólares para los compradores que utilizan otras divisas.

* La volatilidad del viernes coincidió con un retraso de una hora en el inicio de la negociación en la plataforma electrónica de la LME debido a problemas técnicos.

* Sin embargo, los metales básicos de la LME se mantuvieron relativamente bien en comparación con los metales preciosos, donde la plata y el platino registraban caídas de dos dígitos.

* En cuanto a otros metales de la LME, el aluminio bajó un 2,3% a US$3.146 por tonelada, el zinc cayó un 0,1% a US$3.405,5, el plomo perdió un 0,3% a US$2.006,50 y el estaño cedió un 7,2% a US$51.150, mientras que el níquel restó un 3,2% a US$17.770. (Reporte de Polina Devitt. Edición de David Goodman. Editado en Español por Ricardo Figueroa)