El cóctel Daiquiri, el original mezclado con ron BACARDÍ®, celebra 125 años

Este Día del Daiquiri, la empresa familiar Bacardi Limited levanta una copa para celebrar el 125 cumpleaños del cóctel, que sigue teniendo gran popularidad en todo el mundo entre cocteleros y consumidores por su receta versátil y su sabor refrescante. La historia de su origen se remonta a Cuba con el ron BACARDĺ®, y el Daiquiri sigue siendo uno de los cócteles más solicitados, ya que ocupa el puesto número 2 en el Informe de Tendencias de Coctelería de Bacardi de 2023.

1930s BACARDÍ rum advertisement feat. the BACARDÍ Cocktail. Image courtesy of The Bacardi Archives

Según consta en «The Bacardi Archives», la historia del Daiquiri comienza a finales de la década de 1890, durante la Edad de Oro de la Coctelería, cuando se inventaron por primera vez muchas recetas clásicas de cócteles y el punto álgido de la Guerra Hispano-Norteamericana en Cuba llevó a los norteamericanos a viajar a la isla por primera vez. En 1898, el ingeniero de minas estadounidense Jennings S. Cox trabajaba en las minas de cobre cercanas a la sofocante Sierra Maestra de la pequeña localidad cubana de Daiquirí. Buscando una forma de refrescarse en un caluroso día de verano, Cox reunió tres ingredientes locales (azúcar blanco, jugo de lima fresco y ron BACARDÍ Carta Blanca) y los mezcló con hielo picado para preparar una bebida refrescante. Su colega F.D Pagliuchi relató más tarde al diario cubano El País que presenció cómo Cox preparaba lo que sería el primer cóctel BACARDÍ Daiquiri en Santiago, y describió el momento en que ambos sugirieron un nombre corto para honrar a la ciudad donde nació la deliciosa bebida: Daiquiri.

Cox mostró su receta inicialmente a los camareros del bar American Club de Santiago de Cuba, y con el tiempo llevó la bebida a los mejores bares de la ciudad así como a toda Cuba. Helado y servido en una delicada copa «coupé», algo normalmente reservado para los mejores champanes, el Daiquiri pronto se convirtió en el epítome de la bebida sofisticada y en el cóctel cubano por excelencia. En 1910, el joven oficial de la Marina estadounidense Lucious Johnson presentó el Daiquiri en el Army and Navy Club de Washington D.C., y poco después el famoso coctelero cubano Constante Ribalaigua Vert introdujo la variante helada del Daiquiri BACARDÍ entre los clientes del bar La Floridita de La Habana (Cuba). Con la llegada de miles de turistas estadounidenses a la isla de Cuba durante la Ley Seca de los años 20, la popularidad del Daiquiri alcanzó proporciones estratosféricas y su receta, fácilmente adaptable, se amplió para incluir nuevas variaciones que cualquier aficionado a la coctelería casera podía perfeccionar fácilmente.

«Ningún cóctel simboliza mejor al ron BACARDÍ que el Daiquiri», explica Rachel Guerin, responsable del Patrimonio Bacardí. «Hace cien años, la asociación de ambos era tan fuerte que los clientes de los bares que pedían esta deliciosa bebida podían pedir simplemente “un Cóctel BACARDÍ” o incluso simplemente “un BACARDÍ”, como se representa en la colección de anuncios históricos del ron BACARDÍ del siglo XX».

Curiosamente, el Daiquiri no tardaría en tener tanta demanda que se convirtió en el cóctel detrás de un caso histórico de derechos del consumidor en 1936. Con el aumento de la popularidad del BACARDÍ y de los cócteles de ron tras el final de la Ley Seca en 1933, se descubrió que algunos bares y restaurantes de Nueva York intentaban aprovecharse de los consumidores sustituyendo el BACARDÍ por rones de menor calidad cuando les pedían cócteles BACARDÍ por su nombre. Con la intención de proteger su marca y los derechos de sus consumidores, Bacardi emprendió acciones legales contra estos bares y restaurantes, y el 28 de abril de 1936 la División de Apelación del Tribunal Supremo de Nueva York dictaminó en última instancia que «más allá de toda duda razonable, se comete un subterfugio y un fraude contra el comprador cuando se omite el ron BACARDÍ en una bebida catalogada como Cóctel BACARDÍ». Este fallo tuvo tanta importancia para los consumidores que BACARDÍ presentó el dictamen junto con el cóctel Daiquiri en una serie de anuncios impresos y campañas de marketing de finales de la década de 1930 bajo el lema «Nada sustituye al ron BACARDÍ».

«Cuando se trata de cócteles BACARDÍ, los mejores siempre se han hecho y se siguen haciendo con ron BACARDÍ», destaca Dickie Cullimore, embajador mundial de la marca de ron BACARDÍ. El Daiquiri perfecto tiene un secreto: no escatimar nunca en hielo y, si es posible, utilizar una mezcla de cubitos y hielo picado al agitar para conseguir la mejor dilución y equilibrio de sabores. Descubra su variación favorita del Daiquiri empezando con la receta clásica de ron BACARDÍ y experimentando con nuevos ingredientes para abrir un mundo de infinitas posibilidades de cócteles».

Hoy, el legado del cóctel Daiquiri sigue brillando en todo el mundo, inspirando nuevas variaciones de recetas y sensaciones de verano y celebración. Descubra la receta oficial del Daiquiri en Bacardi.com.

Daiquiri bacardí

2 oz ron BACARDÍ Superior / Carta Blanca 1 oz jugo de lima fresco 2 cucharaditas de azúcar extrafino

Preparación: Poner el azúcar y el jugo de lima recién exprimido en una coctelera y agitar hasta disolver el azúcar. Verter el ron BACARDÍ en la coctelera y rellenar con la mitad de hielo en cubitos, seguido de hielo picado. Tapar la coctelera y agitar enérgicamente hasta que esté bien fría. Servir en una copa «coupé» fría y disfrutar con responsabilidad.

Bacardi Limited, la empresa privada internacional de bebidas alcohólicas más grande del mundo, produce, comercializa y distribuye vinos y licores reconocidos ampliamente a nivel internacional. La cartera de productos de Bacardi Limited cuenta con más de 200 marcas y etiquetas, como el ron BACARDÍ®, el tequila PATRÓN®, el vodka GREY GOOSE®, la mezcla de wiski escocés DEWAR'S®, la ginebra BOMBAY SAPPHIRE®, el vermut y los vinos espumosos MARTINI®, el tequila agave azul al 100 % CAZADORES® y otras marcas líderes y emergentes, como el wiski escocés WILLIAM LAWSON’S®, el coñac D'USSÉ®, el wiski puro americano ANGEL'S ENVY® y el licor de saúco ST-GERMAIN®. Fundada hace más de 161 años en Santiago de Cuba y de propiedad familiar, Bacardi Limited emplea a unas 9000 personas, opera plantas de producción en 11 países y territorios y vende sus marcas en más de 160 mercados. Bacardi Limited se refiere al grupo de empresas Bacardi, incluida Bacardi International Limited. Visite www.bacardilimited.com o síganos en LinkedIn, Instagram o Twitter.

