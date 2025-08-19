El cofundador de N26 deja su puesto de CEO y se incorporará al consejo de supervisión del banco

MADRID, 19 Ago. 2025 (Europa Press) -

El cofundador de N26, Valentin Stalf, dejará su puesto de consejero delegado y se incorporará al consejo de supervisión de la entidad tras un periodo de transición, según ha anunciado el banco en un comunicado. Stalf fundó N26 en 2013 junto con Maximilian Tayenthal, quien actualmente ostenta el cargo de co-CEO y director de operaciones. Tayenthal continuará con su cargo actual como miembro del equipo directivo y del consejo de administración del Grupo N26 y de N26 Bank. Además, Stalf y Tayenthal mantienen casi el 20% de las acciones del banco online como cofundadores.

La incorporación de Stalf al consejo de supervisión se verá reforzada por la llegada de nuevos miembros en los próximos meses, así como una mayor expansión del equipo directivo, según señala la entidad. En el comunicado Stalf comenta que su entrada en el consejo de supervisión es una decisión orientada hacia el futuro para que el banco "pueda seguir aprovechando al máximo" su experiencia y conocimientos.

"Como uno de los principales accionistas, contribuiré de manera activa a la dirección estratégica y de liderazgo a largo plazo de N26 desde el consejo de supervisión. Este nuevo rol también me brinda la oportunidad de dedicar más tiempo a mi family office y a otros proyectos emprendedores", ha explicado.

Este cambio se produce, según apunta el 'Financial Times', después de que el regulador financiero alemán haya amenazado recientemente al banco con nuevas sanciones. En 2021, ya fueron impuestas sanciones al banco por detectar deficiencias en la gestión de riesgos tecnológicos y en la prevención de antiblanqueo.