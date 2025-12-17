El cohete Ariane 6 despega de Guayana Francesa con dos satélites Galileo

El Ariane 6 despegó este miércoles del centro espacial de Kourou, en Guayana Francesa, con dos satélites del programa de geolocalización Galileo, en lo que constituye el cuarto vuelo comercial de este cohete pesado europeo.

El vehículo espacial inició su vuelo a las 02:01 locales (05:01 GMT), aprovechando las buenas condiciones meteorológicas pese a la temporada de lluvias en ese territorio francés de ultramar ubicado en Suramérica, constató un periodista de la AFP.

Está previsto que casi cuatro horas después del despegue los dos satélites del programa Galileo de la Comisión Europea se ubiquen en una órbita media (MEO), a unos 22.900 km de altitud.

Este lanzamiento elevará a 34 el número de aparatos de la constelación Galileo, el sistema europeo de navegación por satélite, equivalente y competidor del GPS estadounidense, que fue diseñado para ofrecer un servicio de geolocalización civil independiente.

Los satélites anteriores de Galileo fueron lanzados en su mayoría desde Kourou a bordo del Ariane 5 y los cohetes rusos Soyuz.