El cohete europeo Ariane 6 despega con éxito desde la Guayana Francesa

El cohete europeo Ariane 6 despegó el martes por la noche del centro espacial de Kourou, en Guayana Francesa, con un nuevo satélite destinado a la vigilancia del medioambiente a bordo, constató un corresponsal de AFP.

El despegue se produjo a las 18:02 locales (21:02 GMT).

Esta misión es el tercer vuelo comercial del Ariane 6 desde su puesta en servicio el año pasado.

El cohete lleva a bordo el satélite Sentinel-1D fabricado por Thales Alenia Space en el marco del programa Copernicus, el componente de observación de la Tierra del programa espacial de la Unión Europea.

Está equipado con un avanzado instrumento de radar que le permite capturar imágenes de la superficie terrestre en cualquier condición meteorológica, incluso a través de las nubes, lo que facilita enviar datos de observación a cualquier hora del día o de la noche.

El satélite, que pesa más de dos toneladas, debía colocarse en órbita a una altitud de 693 kilómetros. La separación del lanzador y el satélite debía producirse 33 minutos y 51 segundos después del despegue.

fro-dep/uh/cbn/hgs/db