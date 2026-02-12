El COI descalifica a Heraskevich por su casco memorial e indigna a Ucrania

Tormenta geopolítica sobre los Alpes italianos: el Comité Olímpico Internacional (COI) descalificó este jueves de los Juegos de Invierno de Milán-Cortina al piloto de skeleton Vladislav Heraskevich, que quería usar un casco con imágenes de deportistas fallecidos durante el conflicto con Rusia, y Kiev reaccionó con indignación

"El movimiento olímpico debe contribuir a poner fin a las guerras, no a seguir el juego a los agresores. Desgraciadamente, la decisión del Comité Olímpico Internacional de descalificar al piloto de skeleton ucraniano Vladislav Heraskevich dice lo contrario", escribió el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en las redes sociales

Antes, el ministro de Relaciones Exteriores, Andrii Sibiga, había dicho que el COI manchaba "su propia reputación" y que "las generaciones futuras se referirán a esto como un momento de vergüenza"

La noticia supuso un despertar brusco en Milán-Cortina, a primera hora de la mañana

"Ha sido descalificado", confirmó pronto un portavoz del Comité Olímpico Ucraniano

En un comunicado, el organismo internacional afirmó que el competidor "no podrá participar" en los Juegos Olímpicos de Invierno "tras negarse a cumplir las directrices del COI sobre la expresión de los atletas"

El COI había propuesto el martes al ucraniano llevar un brazalete negro en lugar del casco, como medida excepcional ante su caso, pero el deportista rechazó la propuesta

"Esta mañana, a su llegada a las instalaciones de la competición, Heraskevich se reunió con la presidenta del COI, Kirsty Coventry, que le explicó por una última vez la postura del COI. Como en las reuniones anteriores, él se negó a cambiar la suya", argumentó la instancia olímpica en un largo texto explicativo

Según el portavoz del COI, Mark Adams, Coventry se ha quedado "muy afectada" por no conseguir el acuerdo. A la dirigente zimbabuense se le vio con lágrimas al abandonar el lugar

En esas condiciones, "se tomó la decisión por parte de los jueces de la Federación Internacional (de Bobsleigh y Skeleton, IBSF), basándose en el hecho de que el casco que quería llevar no se ajusta a la reglamentación", añade el comunicado

- "El precio de nuestra dignidad" -

En un mensaje en la red social X, Heraskevich defendió su punto de vista. "Este es el precio de nuestra dignidad", afirmó

Después, en declaraciones en la zona mixta, siguió defendiendo su casco: "No quería provocar un escándalo y se ha dado este escándalo porque algunas personas en el seno del COI tienen una interpretación muy extraña de sus propias reglas, lo que puede considerarse como una forma de discriminación"

"Vladislav no tomó la salida, pero no está solo, tiene a toda Ucrania con él y la tendrá siempre. Cuando un deportista defiende la verdad, el honor y la memoria, ya es una victoria. Un triunfo de Vladislav. Un triunfo para todo el país", dijo por su parte el Comité Olímpico Ucraniano en un comunicado

El abanderado de Ucrania en estos Juegos Olímpicos participó el lunes y el miércoles en los entrenamientos con un "casco memorial", según el término usado por su entorno, de color gris y que lleva las imágenes serigrafiadas de varios de sus compatriotas fallecidos en la guerra

- Neutralidad política -

En su encuentro diario con la prensa este jueves, el portavoz del COI insistió en que su organismo quería que Heraskevich participara

"Hubiera enviado un mensaje con mucha fuerza. No es para nosotros una cuestión de mensaje (...) es el lugar. No podemos aceptar que los deportistas sufran presiones de parte de sus responsables políticos", dijo

El COI tiene como norma no permitir referencias políticas durante las competiciones y las ceremonias de entrega de medallas, según la Carta Olímpica

Contactado por la AFP en la mañana del jueves en Italia, el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) indicó en ese momento no haber recibido un recurso de Heraskevich, que afirmó por su parte estar estudiando esa posibilidad