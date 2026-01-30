El COI esbozará en Milán el proyecto olímpico de Coventry

Al frente del Comité Olímpico Internacional (COI) desde hace siete meses, Kirsty Coventry debe esbozar en los próximos días en Milán su hoja de ruta, desde cómo serán los Juegos del futuro al acceso de las deportistas transgénero e intersexuales a las pruebas femeninas.

Con la zimbabuense Coventry, de 42 años, primera mujer y primera dirigente de África en ocupar la presidencia de la organización, el COI hizo una apuesta rompedora con su tradición, con una promesa de renovación.

Pero meses después, los cambios esperados están tardando en precisarse.

Como prometió durante su campaña, el pistoletazo de salida a sus ocho años de mandato -renovables por cuatro años- se dio con el lanzamiento en junio de varios grupos de trabajo.

Los avances de los mismos serán desvelados por primera vez durante la reunión de la Comisión Ejecutiva del COI, entre el sábado y el lunes, y después discutidos el martes y el miércoles en Milán por el centenar de miembros de la organización, reunidos para la 145ª sesión.

El objetivo del cónclave es rediseñar el programa deportivo de los Juegos Olímpicos, lo que podría incluso romper fronteras entre las citas de invierno y de verano, si finalmente el ciclocross o el trail entran en los Juegos de Invierno de los Alpes franceses 2030.

También se debatirá sobre los modos de atribución de los Juegos, la adaptación de su modelo económico y la renovación de su antecámara, los Juegos Olímpicos de la Juventud.

- La sombra de Trump -

Nada más ser elegida el pasado marzo, la siete veces medallista olímpica en natación prometió esforzarse por "la protección de la categoría femenina", un asunto complejo científicamente y políticamente explosivo, que en los últimos tiempos ha venido acompañado por la aprobación de test genéticos en el atletismo, la natación, el boxeo y el esquí.

Una decisión del COI sobre esta cuestión "no se dará" en la 145ª sesión, avisó el pasado miércoles Coventry, que en diciembre había prometido decidir el tema "en el primer trimestre" de 2026.

Ahora la dirigente del COI habla de hacerlo en "los próximos meses".

Su calendario está también condicionado por Estados Unidos, el país que acogerá los próximos Juegos Olímpicos de verano en 2028, en Los Ángeles.

El presidente estadounidense, Donald Trump, prohibió por decreto a las deportistas transgénero participar en todas las pruebas femeninas, pasando por encima de las prerrogativas al respecto del COI.

Coventry "sin duda va a esperar al final del Mundial de fútbol de este verano (boreal) para una primera cita con Trump, pero en ese momento hará falta tener una política", estimó Jean-Loup Chappelet, especialista del Olimpismo en la Universidad de Lausana.

Desde 2021, el COI recomienda a las federaciones internacionales adaptarse a las reglas de elegibilidad en cada disciplina, apoyándose en datos científicos, sin partir del principio de que la intersexualización o la transidentidad confieren sistemáticamente una ventaja injusta.

- Opacidad -

¿Puede Coventry mantener esa directriz y arriesgarse a una confrontación con Washington?

Difícil dar una respuesta por ahora ya que el grupo de trabajo dedicado a esta cuestión del género es el único cuya composición se mantiene en secreto por el COI, para "proteger" a sus miembros de un posible acoso o presión.

Esa opacidad preocupa a la Sport and Rights Alliance, que reúne a las principales organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, y que temía la pasada semana que "la instrumentalización política" de este asunto "influya indebidamente en las decisiones del COI".

Sobre los deportistas rusos y bielorrusos, en tanto, ha prolongado la línea aprobada por su predecesor, Thomas Bach, para los Juegos Olímpicos de París 2024, autorizando solo a un puñado de ellos a competir bajo bandera neutral y siempre que no hayan apoyado activamente la guerra en Ucrania.

En Milán, Coventry tendrá además que dar muestras de diplomacia con Estados Unidos, que enviará a la ceremonia de apertura olímpica del viernes de la próxima semana al vicepresidente, JD Vance, y al secretario de Estado, Marco Rubio.