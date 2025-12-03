El COI expresa su confianza en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 en los Alpes franceses

Por Vincent Daheron

LE GRAND BORNAND, Francia, 3 dic (Reuters) - El Comité Olímpico Internacional tiene un alto nivel de confianza en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 en los Alpes franceses, declaró el miércoles el organismo rector al término de una visita de tres días de la comisión de coordinación.

"Nuestro nivel de satisfacción y confianza no ha hecho más que crecer", declaró en rueda de prensa Pierre-Olivier Beckers-Vieujant, jefe de la comisión de coordinación del COI para los Juegos de 2030.

Durante su primera visita a los Alpes franceses, la comisión visitó varias sedes, entre ellas la pista de bobsleigh, luge y skeleton, que albergó pruebas durante los Juegos de 1992, así como las sedes de esquí nórdico y biatlón.

El presidente del Comité Organizador, Edgar Grospiron, destacó una "sesión de trabajo muy fructífera" con el COI.

El mapa de sedes sigue en discusión, con Val d'Isere, destacada estación de esquí, incluida en el esquema preferencial para albergar determinadas pruebas de esquí alpino. La comisión comenzó allí su visita el lunes.

Beckers-Vieujant señaló que el programa deportivo se debatirá en la reunión de la junta ejecutiva de la próxima semana. (Reporte de Vincent Daheron, edición de Christian Radnedge)