El COI ignora los derechos de los deportistas ucranianos, denuncia una experta

Los derechos de los deportistas ucranianos han sido ignorados por el Comit茅 Ol铆mpico Internacional (COI) y la relatora de la ONU Alexandra Xanthaki, encargada de estudiar el reingreso de Rusia y Bielorrusia en el deporte mundial, denuncia Patricia Wiater, profesora de derecho en Alemania y especialista en derechos humanos.

"La cuesti贸n es saber si las condiciones de readmisi贸n propuestas son suficientes para garantizar el respeto de los derechos humanos de los deportistas ucranianos", declar贸 el jueves Wiater en una videoconferencia de prensa.

Tambi茅n participaron deportistas, despu茅s de la recomendaci贸n realizada el martes por el COI para reintegrar a los atletas rusos y bielorrusos en las competiciones internacionales, de las que fueron excluidos tras la invasi贸n rusa de Ucrania hace poco m谩s de un a帽o.

"驴Son proporcionadas y suficientes para impedir que los eventos deportivos no se utilicen con fines de propaganda de guerra?", se pregunt贸 la experta.

"Desgraciadamente, no se ha abordado esto ni en la declaraci贸n del COI ni por parte de la relatora especial (de la ONU sobre derechos culturales, Alexandra Xanthaki), pese a que es muy importante cuando se trata de examinar la cuesti贸n de la readmisi贸n", deplor贸 la abogada, en el origen de la opini贸n del Comit茅 Ol铆mpico Alem谩n favorable a la prohibici贸n de participaci贸n de rusos y bielorrusos.

El comit茅 ejecutivo del COI recomend贸 el martes la reintegraci贸n de los deportistas rusos y bielorrusos en las competiciones internacionales, con bandera neutra y "a t铆tulo individual", siempre que no "no hayan activamente apoyado la guerra en Ucrania" y que no tengan contrato con el ej茅rcito ruso o los servicios de seguridad.

Mientras Ucrania, Polonia y los pa铆ses b谩lticos han amenazado con boicotear los Juegos-2024 en caso de presencia de deportistas rusos y bielorrusos, el COI precis贸 que decidir铆a sobre esta cuesti贸n "en el momento apropiado".

A comienzos de marzo, la Federaci贸n Internacional de Esgrima se anticip贸 a la recomendaci贸n del COI y volvi贸 a autorizar a los deportistas de estos dos pa铆ses a participar en sus pruebas.

Esta decisi贸n motiv贸 el env铆o de una carta al COI en la que m谩s de 300 esgrimistas, en activo y retirados, instaban al presidente de la instancia ol铆mpica Thomas Bach (campe贸n ol铆mpico de florete por equipos en 1976) y al presidente interino de la federaci贸n Emmanuel Katsiadakis, de "mantener" la exclusi贸n de rusos y bielorrusos.

- "Extremadamente discriminados" -

"Estamos hablando de la vida y no s贸lo de la competici贸n", declar贸 la esgrimista alemana Lea Kr眉ger durante la videoconferencia del jueves, calificando de "insuficientes" las condiciones impuestas por el COI.

La ucraniana Olga Kharlan, oro en sable por equipos en 2008, declar贸 que ser铆a "incre铆ble" que los rusos puedan estar en Par铆s y no los ucranianos.

"Debemos hacer todo lo posible para que rusos y bielorrusos no puedan participar como consecuencia de sus acciones y de su propaganda", declar贸 el deportista de 32 a帽os.

"Para m铆, como deportista, est谩 claro que me gustar铆a ir. No obstante, como ciudadana ucraniana, es dif铆cil imaginarme estar sentada a su lado, sabiendo que apoyan la guerra o que mantienen la boca cerrada", declar贸 a los periodistas. "Algunos de ellos representan al ej茅rcito que est谩 bombardeando Ucrania todos los d铆as", denunci贸.

La federaci贸n de atletismo, World Athletics, y su presidente Sebastian Coe recibieron elogios por mantener la prohibici贸n en las competiciones, pero otras instancias deportivas fueron criticadas por sus posicionamientos m谩s ambiguos.

La tenista ucraniana Marta Kostyuk (N.38 del circuito femenino) manifest贸 su sorpresa por la respuesta de la WTA cuando ella y sus compatriotas declararon que no se enfrentar铆an a jugadoras rusas.

"Su respuesta fue: 'Vamos a congelar vuestro ranking y cuando acabe la guerra, podr茅is volver a la competici贸n'", declar贸 la jugadora de 20 a帽os. "Es rid铆culo escucharlo. El a帽o pasado nos sentimos extremadamente discriminados por diferentes organizaciones como la WTA, la ATP y la Federaci贸n Internacional de Tenis (ITF)", lament贸.

pi/kjm/jde/mcd/pm

AFP