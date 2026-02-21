El COI no ve irregularidad en cercanía de Infantino con Trump

El Comité Olímpico Internacional (COI) estimó este sábado que la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) cumple con su "papel" en su apoyo a la reconstrucción de Gaza, respondiendo así a la controversia por la cercanía de su presidente, Gianni Infantino, con Donald Trump

"El COI está en contacto con la FIFA", indicó a la AFP un portavoz del organismo con sede en Lausana, cuya presidenta fue preguntada el viernes sobre la presencia de Infantino en una reunión de la "Junta de Paz" convocada por el presidente de Estados Unidos

El presidente de la FIFA se asoció a un fondo destinado a levantar el fútbol en Gaza. Pero en esa reunión, lució con una gran sonrisa una gorra roja donde se leía "USA" y "45-47", una referencia a los dos mandatos de Trump en la Casa Blanca

El juramento pronunciado por el centenar de miembros del COI, entre ellos Infantino, les impone actuar "de manera independiente respecto a los intereses comerciales y políticos", una obligación que contempla también la Carta Olímpica

"Comprendemos que la FIFA apoya, a través del fútbol, un amplio programa de inversiones para dar impulso al deporte en Gaza, en Palestina, aportando infraestructuras deportivas, acciones educativas y proyectos de desarrollo de alto nivel", declaró el portavoz del COI

"Eso se ajusta plenamente al papel de una Federación deportiva internacional", estimó, sin citar expresamente a Infantino, ni aludir directamente a la sintonía del italosuizo con Donald Trump desde que este regresó al poder en enero de 2025

"El COI, por medio de Solidaridad Olímpica, que es nuestra herramienta de desarrollo, apoyó y continúa apoyando el desarrollo del deporte en la región", concluyó la misma fuente

Infantino otorgó en diciembre un nuevo "Premio FIFA de la Paz" a Trump. El galardón, que parecía una respuesta a que el líder estadounidense no recibiera el Nobel de la Paz, tiene unos criterios de adjudicación poco claros

Estados Unidos acogió el Mundial de Clubes de la FIFA en 2025 y en junio y julio de este año es anfitrión del Mundial de selecciones, junto a Canadá y México