El COI podría trasladar los Juegos de Invierno a enero para tener más nieve

Por Iain Axon

MILÁN, 4 feb (Reuters) -

Las futuras ediciones de los Juegos de Invierno podrían trasladarse de febrero a enero para aprovechar la ⁠mayor cantidad de nieve y el ⁠clima más frío, ya que el cambio climático está obligando al Comité Olímpico Internacional a revisar todos los aspectos del evento.

El COI también está considerando el cambio ⁠para permitir ‌que los ​Juegos Paralímpicos, que tradicionalmente siguen a los Juegos Olímpicos, se celebren en febrero, en lugar de ​en marzo, como ocurre actualmente.

"Quizás también estemos debatiendo adelantar un poco los Juegos Olímpicos de ‌Invierno para celebrarlos en enero, ya que esto también tiene ‌implicaciones para los Juegos Paralímpicos", declaró el ​miércoles a los periodistas Karl Stoss, que dirige el Grupo de Trabajo del Programa Olímpico del COI.

"Los Juegos Paralímpicos se celebran ahora en marzo, y eso es muy tarde porque el sol es lo suficientemente fuerte como para derretir la nieve. Así que quizá los Juegos Paralímpicos se celebren en febrero y la otra edición (los Juegos Olímpicos de Invierno) en enero".

La última vez que los Juegos Olímpicos de Invierno comenzaron en enero fue hace 62 ⁠años, en Innsbruck 1964, que se inauguraron el 29 de enero.

Con el aumento de las temperaturas en todo el mundo, ​la nieve natural es cada vez menos abundante en algunas regiones y la disponibilidad de agua para la fabricación de nieve artificial está disminuyendo como consecuencia del cambio climático, lo que pone en peligro la industria mundial de los deportes de nieve.

Según un estudio del COI, en 2040 solo 10 países podrán acoger los deportes de nieve de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno.

Los Juegos de Pekín 2022 ⁠se convirtieron en los primeros Olímpicos de Invierno en utilizar prácticamente un 100% de nieve artificial, gracias ​al despliegue de más de 100 generadores de nieve y 300 cañones de nieve que trabajaron a pleno rendimiento para cubrir las pistas de esquí.

El COI también está considerando la posibilidad de introducir deportes de verano tradicionales en los ‍Juegos Olímpicos de Invierno con el fin de aumentar su popularidad y generar ingresos. Tanto los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 en los Alpes franceses como los de 2034 en Salt Lake City están programados para febrero.

"Estamos revisando el tamaño de los Juegos, la combinación de deportes y las opciones para nuevas incorporaciones. También estamos estudiando posibles ​cruces entre deportes de verano e invierno" declaró Stoss en una sesión del COI celebrada el miércoles.

Las disciplinas de atletismo y ciclismo se mencionan a menudo como posibles candidatas. Sin embargo, algunas federaciones de deportes de invierno se muestran cautelosas ante esta medida, ‍ya que reduciría su mercado tradicional.