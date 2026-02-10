El COI prohíbe al ucraniano Heraskevych llevar su "casco conmemorativo" en los Juegos Olímpicos

Por Julien Pretot

CORTINA D'AMPEZZO, Italia, 10 feb (Reuters) - El ucraniano Vladyslav Heraskevych no podrá llevar un "casco conmemorativo" en honor a los fallecidos en la guerra con Rusia en la competición de skeleton de los Juegos Olímpicos de Invierno, según informó el Comité Olímpico Internacional (COI) el martes.

El Comité Olímpico de Ucrania había solicitado anteriormente que Heraskevych pudiera llevar el casco, que muestra imágenes de atletas ucranianos fallecidos en el conflicto con Rusia desde la invasión de Moscú a su país en 2022.

"El COI comprende perfectamente el deseo de los atletas de recordar a los amigos que perdieron la vida en ese conflicto", dijo el portavoz del COI, Mark Adams, en una rueda de prensa celebrada el martes.

"Lo ha hecho en los entrenamientos y ha expresado sus sentimientos en las redes sociales, pero lo que hemos dicho es que este casco contraviene las (...) directrices", añadió.

Adams dijo que el COI haría una excepción a las directrices y permitiría a Heraskevych llevar un brazalete negro liso en la competición.

"Creemos que es un buen compromiso", añadió.

Heraskevych dijo el lunes que un representante del COI le había comunicado que no podía utilizar el casco que había estado llevando en los entrenamientos.

Estaba previsto seguir entrenando el martes por la tarde, ya que la competición comienza el jueves.

"El casco se creó para honrar a los atletas ucranianos que murieron defendiendo Ucrania o que fueron víctimas de la guerra a gran escala de Rusia contra Ucrania", dijo el Comité Olímpico Nacional de Ucrania en un comunicado.

"El Comité Olímpico Nacional de Ucrania hace hincapié en que cumple plenamente con los requisitos de seguridad y las normas del COI, no contiene publicidad, eslóganes políticos ni elementos discriminatorios, y se ha confirmado que cumple con las normas establecidas durante las sesiones de entrenamiento oficiales".

