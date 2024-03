El Comité Olímpico Internacional (COI) ha reafirmado su firme posición contra la politización del deporte por parte del gobierno ruso ante la intención de este país de organizar los primeros Juegos de la Amistad este septiembre en Moscú y Ekaterimburgo, y los de invierno en Sochi en 2026.

En este sentido, el COI recordó que la Carta Olímpica habla de aplicar el principio de 'neutralidad política' y que su papel es el de "oponerse a cualquier abuso político o comercial del deporte y de los atletas".

Asimismo, denunció que, contrariamente a los principios fundamentales de la Carta Olímpica y a las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Gobierno ruso pretende organizar en Rusia acontecimientos deportivos de "carácter puramente político" como los Juegos de la Amistad de verano e invierno.

Está previsto que los primeros Juegos de la Amistad de verano se celebren en Moscú y Ekaterimburgo en septiembre de 2024, y los Juegos de la Amistad de invierno en Sochi en 2026. Para ello, el gobierno ruso habría lanzado, según el COI, una "ofensiva diplomática muy sostenida", disponiendo que delegaciones gubernamentales y embajadores, así como autoridades ministeriales y de otros gobiernos, establezcan contactos con gobiernos de todo el mundo.

"Para hacer aún más evidente su motivación puramente política, eluden deliberadamente a las organizaciones deportivas de los países a los que se dirigen. Esto no sólo constituye una flagrante violación de la Carta Olímpica, sino también de diversas resoluciones de las Naciones Unidas", subrayó.

Para el COI, esta situación es un "intento cínico" de la Federación Rusa de politizar el deporte. "La Comisión de Atletas del COI, que representa a todos los atletas olímpicos del mundo, se opone claramente a la utilización de los atletas para la propaganda política. La Comisión cree incluso que los atletas corren el riesgo de ser obligados por sus gobiernos a participar en un acontecimiento deportivo totalmente politizado, y por tanto de ser explotados como parte de una campaña de propaganda política", lamentó.

Igualmente, consideró que el gobierno ruso también está mostrando una "total falta de respeto" por las normas mundiales antidopaje y la integridad de las competiciones. "Se trata del mismo gobierno que se vio implicado en un programa de dopaje organizado en los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi 2014 y, posteriormente, en la manipulación de datos antidopaje", añadió.

La semana pasada la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) expresó su "continua preocupación" por los planes de Rusia de acoger los Juegos de la Amistad, un evento no autorizado. En particular, a la Agencia le preocupa que la salud de los atletas y la equidad de las competiciones puedan verse comprometidas como resultado de que el evento no se celebre bajo la protección del Código Mundial Antidopaje.

Así, la AMA instó a todos los signatarios de su Código Mundial a que "actúen con cautela" y "no legitimen" este acontecimiento, ya que no puede garantizar el programa antidopaje que pueda o no aplicarse. "Esta posición se ve reforzada por el hecho de que la Agencia Rusa Antidopaje (RUSADA) no cumple actualmente con el Código, que actualmente no hay laboratorios acreditados por la AMA en Rusia y que la confianza general en el sistema antidopaje ruso sigue siendo baja", indicó.

Por todo ello, la "flagrante violación" de la Carta Olímpica, violación de las resoluciones de la ONU y la falta de respeto hacia los atletas y la integridad de las competiciones deportivas, "condena firmemente cualquier iniciativa dirigida a politizar totalmente el deporte, en particular la organización de eventos deportivos "enteramente politizados" por el gobierno ruso.

"El COI pide a todas las partes del Movimiento Olímpico y a todos los gobiernos a rechazar la participación y apoyo a toda iniciativa encaminada a politizar totalmente el deporte internacional", concluyó el máximo organismo olímpico.