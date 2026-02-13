El COI se muestra abierto a revisar normas sobre expresión, pero los atletas aceptan las actuales

Por Karolos Grohmann

MILÁN, 13 feb (Reuters) -

El Comité Olímpico Internacional (COI) estaría dispuesto a revisar las directrices que rigen los derechos de los atletas a expresarse libremente en los Juegos de Invierno, pero las normas actuales han sido aceptadas por los competidores, dijo el viernes la presidenta del COI, Kirsty Coventry.

El caso del esquiador ucraniano de skeleton Vladyslav Heraskevych, que fue descalificado el jueves de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina por llevar un casco con la imagen de atletas fallecidos desde que Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022, ha vuelto a poner de relieve las normas de los Juegos sobre la libertad de expresión.

Heraskevych ha apelado al Tribunal de Arbitraje Deportivo exigiendo su reincorporación a los Juegos Olímpicos.

Coventry, que fue elegida para el máximo cargo del COI el año pasado, había liderado una revisión de las directrices que rigen la expresión en los Juegos como presidenta de la comisión de atletas en 2021.

"Esto (cualquier nueva revisión de las directrices) correspondería al grupo de trabajo que examina todos los principios fundamentales del olimpismo", dijo Coventry en una rueda de prensa el viernes.

"He mantenido varias conversaciones con atletas en los últimos días. Siguen creyendo firmemente que debemos poder mantener a salvo parte de nuestro movimiento olímpico y su experiencia olímpica".

Según las normas actuales, los atletas pueden plantear cuestiones de interés o preocupación para ellos en cualquiera de las ruedas de prensa de los Juegos, zonas mixtas, reuniones de equipo, entrevistas o en las redes sociales.

Sin embargo, no pueden hacerlo en el campo de juego ni en las ceremonias de entrega de medallas, porque el COI los quiere mantener libres de cualquier distracción.

La regla 50.2 de la Carta Olímpica establece que "no se permite ningún tipo de manifestación o propaganda política, religiosa o racial en ninguna de las instalaciones, sedes u otras áreas olímpicas".

Con el rápido auge de las redes sociales y el tenso ambiente político en Estados Unidos antes de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 2028, existe la preocupación de que estas normas puedan ponerse a prueba en los Juegos dentro de dos años.

"Si nuestros atletas quieren que las revisemos (las normas), estamos abiertos a todo", dijo Coventry. "Pero las normas son las normas a día de hoy, y creo que son buenas normas". (Reporte de Karolos Grohmann; edición en español de Javier López de Lérida)