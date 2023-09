El Comité Olímpico Internacional (COI) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Mujeres han renovado este martes su acuerdo, que llava vigente desde 2012, para favorecer la igualdad de género en y a través del deporte, utilizándolo para empoderar a las mujeres y las niñas.

"El deporte tiene el potencial de transformar vidas, y la ampliación de nuestra asociación con ONU Mujeres nos ayudará a garantizar que todas las mujeres y niñas tengan la oportunidad de beneficiarse de este poder único del deporte", declaró Thomas Bach, presidente del COI.

El nuevo Memorando de Entendimiento, firmado por Bach y la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Sima Bahous, renueva un acuerdo que arrancó en 2012 y se renovó por primera vez en 2017, y aumenta el valor del deporte en la configuración de las normas sociales y el logro de resultados de desarrollo sostenible que repercutan en la vida diaria de las mujeres y las niñas.

Bahous aseguró que el deporte es un activo "inigualable" para poner fin a la "discriminación y violencia" contra las mujeres y las niñas, y para garantizar su participación "en el liderazgo y la toma de decisiones". "No puede haber un objetivo más grande para nosotros, y nos sentimos honrados de renovar nuestra asociación con el COI", recalcó.

Mediante el nuevo acuerdo, el COI y ONU Mujeres se centrarán en tres objetivos principales, como son promover políticas de gobernanza e inversiones sensibles al género; crear oportunidades seguras y equitativas para que las mujeres y las niñas se beneficien del deporte, la actividad física y la educación física; y prevenir la violencia de género.

El Memorando de Entendimiento va acompañado de un Plan General de Actividades de dos años de duración que apoyará el cumplimiento de las prioridades del COI en materia de igualdad de género, que se establecen en sus Objetivos de Igualdad de Género e Inclusión para 2021 a 2024.

Además, el COI y ONU Mujeres seguirán desarrollando el programa One Win Leads to Another (OWLA), lanzado por ambas organizaciones como programa de legado de los Juegos Olímpicos de Río 2016, utilizando el deporte como herramienta para prevenir la violencia contra las niñas y las mujeres en Brasil.

El programa se está extendiendo ahora a través del proyecto conjunto Gender Equality Through Sport Bridging Project por toda América Latina, el Caribe y Asia Pacífico. El objetivo del proyecto es ayudar a las organizaciones deportivas y de desarrollo comunitario, así como a los responsables políticos, a utilizar el deporte como herramienta para promover la igualdad de género y prevenir la violencia de género.

El COI asegura que se han logrado "avances significativos" en la igualdad de género, como el hecho de que los Juegos Olímpicos de París 2024 vayan a convertirse en los primeros Juegos en lograr la plena paridad de género, con el COI asignando exactamente el mismo número de plazas de cuota a deportistas femeninas y masculinos.

Las reformas de la Agenda Olímpica 2020 del COI han contribuido a aumentar la representación femenina en las comisiones del COI del 20% en 2013 al 50% en 2022. Asimismo, gracias a estas reformas, alrededor del 40% de los miembros del COI son ahora mujeres; esto supone un aumento con respecto al 21% anterior a la Agenda Olímpica.

El COI también está trabajando para promover la igualdad de género en otros ámbitos. Esto incluye la puesta en marcha de iniciativas específicas para aumentar el número de mujeres representadas en puestos de liderazgo clave, y el apoyo a las partes interesadas en la adopción de prácticas de representación igualitarias e inclusivas.