El colista Girona empata 3-3 ante Oviedo pese a un doblete de Stuani

A pesar de dos penales marcados por su veterano atacante uruguayo Cristhian Stuani (39 años), el Girona no pudo ganar (3-3) en casa ante el Oviedo y sigue como colista de LaLiga española, este sábado en la 10ª jornada.

El Oviedo se había destacado 0-2 con un penal marcado por el uruguayo Federico Viñas (38) y un tanto del venezolano Salomón Rondón (58), pero el Girona consiguió dar la vuelta al partido con las dos penas máximas marcadas por Stuani (64, 90) y un tanto entre medias del marroquí Azzedine Ouhani (83).

Cuando en las gradas de Montilivi se festejaba la victoria y la gran remontada, el Oviedo igualó 3-3 en el último suspiro, gracias al angoleño David Carmo (90+7), y evitó que el equipo asturiano cayera a la última plaza.

Ambos siguen en las dos posiciones de cierre de la clasificación ahora igualados a 7 puntos, pero el Oviedo es decimonoveno por una ligera mejor diferencia de goles (-12 contra -13).

El choque estrella de esta 10ª jornada liguera tendrá lugar el domingo, con el Clásico del fútbol español entre Real Madrid (1º) y Barcelona (2º).

