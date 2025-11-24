El colombiano Esteban Chaves anuncia su retiro del ciclismo profesional

Luego de 16 años en la élite mundial, el pedalista colombiano Esteban Chaves se retira del ciclismo profesional, anunció este lunes en sus redes sociales su actual equipo, el Team Education First.

La noticia se presentó a través del tráiler de un documental llamado "Still Dreaming", donde Chaves, de 35 años, reflexiona sobre el camino emocional que lo llevó a tomar la decisión y se proyecta como "padre, esposo y ser humano lleno de esperanza", dice la publicación.

El colombiano, quien se despide del ciclismo como uno de los mejores escaladores de su generación, reconoce que aunque montar el caballito de acero lo sigue emocionando, su vida ya no solo gira en torno a la bicicleta.

"Tengo 35 años, tengo estudios primarios pero no hice mucho más… uno está encasillado en el personaje de ser ciclista y se cree que no puede hacer nada más, y es falso. Pero una cosa es decirlo y otra afrontarlo", expresó.

Reconocido por su espontánea sonrisa, el bogotano se despide con un palmarés que incluye la victoria en cinco etapas de Grandes Vueltas y podios en el Giro de Italia (2º) y la Vuelta a España (3º) en 2016, su temporada más brillante, cuando también conquistó el Giro de Emilia y el Giro de Lombardía.

El Education First, donde el escalador ha corrido desde 2022, lo describió en su publicación como "un competidor feroz, siempre corrió con corazón, determinación y esa sonrisa que lo caracteriza".

El Chavito inició su carrera profesional en el equipo Colombia es Pasión (2009-2011), y en la categoría World Tour integró entre el 2014 y 2021 el equipo Orica/ Mitchelton/ BikeExchange.

