El mediocampista colombiano James Rodríguez puso en duda su continuidad con el Sao Paulo para la temporada 2024, en la que el 'tricolor paulista' va a disputar la Copa Libertadores por primera vez en tres años.

"En el fútbol todo cambia muy rápido. Nunca me gustó hablar sobre el futuro, solo Dios sabe. Me gusta hablar del presente, del día a día. No sé lo que sucederá en el 2024", dijo el capitán de la selección de Colombia en una entrevista publicada este viernes por el portal Globo Esporte.

Rodríguez, de 32 años, ha sido abrazado por la hinchada desde su llegada como agente libre a Sao Paulo en julio, con un contrato hasta el 30 de junio de 2025.

En total ha anotado un gol y dado tres asistencias en 14 partidos (nueve como titular).

"Espero quedarme para ayudar al equipo, pero el futuro en el fútbol, como dije antes, cambia mucho. Solo Dios sabe lo que va a suceder", agregó.

Goleador del Mundial de Brasil-2014, con seis goles, el exjugador del Real Madrid y el Bayern Múnich empezó como suplente de Dorivál Júnior pero de a poco ha ganado terreno en el elenco titular 'saopaulino'.

Tricampeones de la Libertadores (1992, 1993, 2005), los paulistas clasificaron al torneo sudamericano por primera vez desde 2021 tras vencer al Flamengo en la final de la Copa do Brasil en septiembre. Rodríguez no tuvo minutos en esa competencia.

En el Brasileirao, que se termina el miércoles, marchan en la novena casilla, con 50 puntos, 16 menos que el líder Palmeiras.

"Estoy jugando más ahora y estoy feliz por eso (...) No vine aquí de vacaciones ni a pasar el rato. Me gusta ganar títulos", afirmó.

Pese a que dejó abierto su futuro, el talentoso '10' cafetero dijo que "sería bueno" entrar en el selecto grupo de futbolistas que han ganado la Libertadores y la Liga de Campeones de Europa, que conquistó con los 'merengues' en 2016 y 2017.

"Sao Paulo tiene equipo para hacer las cosas bien y ganar la Libertadores. Tenemos muchos jugadores buenos, de calidad, y podemos llegar a la final si todo el mundo se queda" para la próxima temporada, apuntó.

