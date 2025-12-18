El colombiano Juan Carlos Osorio dirigirá al ascendido Remo en el Brasileirão 2026

El Remo, un modesto club de la ciudad amazónica de Belém que en 2026 jugará en la primera división del Brasileirão, anunció este jueves al colombiano Juan Carlos Osorio como su nuevo director técnico.

Osorio, de 64 años, estaba libre desde que salió en marzo pasado de los Xolos de Tijuana en el fútbol mexicano.

"Que sea un viaje victorioso. ¡Bienvenido, profesor!", publicó el Remo al informar en una nota oficial de la llegada del entrenador.

El club resaltó su experiencia como seleccionador de México en el Mundial de Rusia 2018, torneo en el que el Tri llegó a octavos de final.

No dio detalles de su contrato.

Osorio toma el lugar de Guto Ferreira, el técnico que consiguió este año el ascenso del León Azul a la Serie A después de más de 30 años de ausencia. No hubo acuerdo en las negociaciones que se habían puesto en marcha para renovar a Ferreira.

Será la tercera etapa del colombiano en Brasil, tras dirigir al Sao Paulo en 2015 y al Athletico Paranaense en 2024.

Osorio fue campeón en su país con Atlético Nacional y Once Caldas.

A la vez, este jueves, el Internacional de Porto Alegre anunció nuevo entrenador: el uruguayo Paulo Pezzolano.

El Inter tuvo un 2025 difícil, en el que se salvó del descenso en la última fecha, con Abel Braga en el banquillo. Roger Machado y el argentino Ramón Díaz habían estado previamente en control del equipo colorado.

Pezzolano, de 42 años y quien firmó contrato hasta diciembre de 2026, salió del Watford inglés en octubre, tras un mal arranque en la segunda división de ese país.

Antes, comandó al Valladolid en España.

El uruguayo fue DT del Cruzeiro de Belo Horizonte entre 2022 y 2023.