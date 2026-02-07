El colombiano Molano gana la primera etapa del Tour de Omán
El colombiano Juan Sebastián Molano se impuso al esprint este sábado en la primera etapa del Tour de Omán, superando en la recta final a su compatriota Fernando Gaviria.
Al término de 171 kilómetros eminentemente llanos y con final en Bimmah Sink Hole, Molano (UAE Emirates XRG), que fue lanzado por su compañero Rui Oliveira, se impuso a Gaviria (Caja Rural-Seguros RGA) y al belga del Alpecin Gerben Thijssen para lograr su primer triunfo del año y colocarse como primer líder de la carrera del país del Golfo.
La segunda de las cinco etapas del Tour de Omán se disputará el domingo con 191,5 kilómetros entre Rustaq y Yitti Hills.