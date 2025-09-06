LA NACION

El colombiano Sergio Higuita abandona la Vuelta a España por fatiga

La formación Astana anunció este sábado que el colombiano Sergio Higuita abandonó este sábado la Vuelta a España

La formación Astana anunció este sábado que el colombiano Sergio Higuita abandonó este sábado la Vuelta a España antes de la decimocuarta etapa con final en el Alto de la Farrapona por "fatiga".

"Sergio Higuita no empezará la 14ª etapa debido a la fatiga tras una enfermedad reciente antes de La Vuelta", señaló su equipo en un mensaje difundido por sus redes sociales.

"El equipo ha decidido darle más tiempo para recuperarse completamente antes de las últimas carreras de la temporada", agregó el Astana.

El de Medellín, de 28 años, estaba en la 112ª posición de la ronda española a 29 minutos y 17 segundos del líder Jonas Vingegaard.

