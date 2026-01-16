El comandante danés del Ártico dice que el foco es Rusia y no EEUU

Por Jacob Gronholt-Pedersen y Janis Laizans

NUUK, Groenlandia, 16 ene (Reuters) - El Mando Conjunto Ártico de Dinamarca en Groenlandia está centrado en contrarrestar la posible actividad rusa, no en defenderse de las amenazas militares estadounidenses, dijo el viernes su jefe, el general de división Soren Andersen, en un contexto de mayor atención sobre la región.

El presidente Donald Trump ha dicho en repetidas ocasiones que Groenlandia es vital para la seguridad de Estados Unidos e incluso ha evitado descartar el uso de la fuerza para tomar el control de la vasta isla autónoma del Ártico, que forma parte del Reino de Dinamarca.

"Mi objetivo no es Estados Unidos, en absoluto. Mi objetivo es Rusia", dijo Andersen a Reuters a bordo de un buque de guerra danés en Nuuk, la capital de Groenlandia.

Andersen descartó las sugerencias de conflicto entre los aliados de la OTAN, describiendo tal escenario como "hipotético".

"No veo a un aliado de la OTAN atacando a otro aliado de la OTAN", dijo.

Refiriéndose a los planes de defensa de Dinamarca, añadió: "Trabajamos en ellos, pero es algo normal para nosotros. Mi tarea es trabajar aquí arriba para la defensa del reino junto con la OTAN".

En respuesta a las preocupaciones de Estados Unidos, los países europeos enviaron esta semana a Groenlandia un pequeño número de militares para preparar el ejercicio militar de la OTAN Arctic Endurance.

El Mando Ártico ha invitado a Estados Unidos a participar en Arctic Endurance, que este año pondrá a prueba a las fuerzas en condiciones invernales.

"Hoy nos hemos reunido con muchos socios de la OTAN, entre ellos Estados Unidos, y les hemos invitado a participar en este ejercicio", contó Andersen, quien añadió que aún no sabía si Estados Unidos también se uniría.

Dinamarca no invitó a los estadounidenses a participar en un ejercicio similar en septiembre.

El Mando Conjunto del Ártico de Dinamarca, responsable de la defensa en torno a Groenlandia y las Islas Feroe, lleva a cabo misiones de vigilancia y búsqueda y rescate, utilizando patrulleras, aviones, helicópteros y tecnología por satélite. (Reportaje de Jacob Gronholt-Pedersen y Janis Laizans, edición en español de Javier López de Lérida)