El Comando Operativo en el sur de Ucrania informa de enfrentamientos en Mikolaiv y Jersón

El Comando Operativo en el sur de Ucrania ha informado de enfrentamientos entre las tropas rusas y ucranianas en los alrededores de Mikolaiv y Jers贸n, por lo que la situaci贸n sigue siendo "tensa" en esta zona del pa铆s.

"El enemigo contin煤a buscando formas de avanzar al oeste de las l铆neas defensivas ocupadas. Nuestras unidades fueron derrotadas por dos ataques del oponente en un intento por avanzar a la frontera administrada con la regi贸n de Mikolaiv. Durante la pelea, el oponente sufri贸 p茅rdidas y se retir贸", ha dicho en su 煤ltimo informe en Facebook.

Adem谩s, han recalcado que el corredor humanitario previsto desde "las aldeas ocupadas" de la regi贸n de Jers贸n hasta la regi贸n de Dnipropetrovsk no ha funcionado. "Los ocupantes no siguieron los acuerdos, no detuvieron el bombardeo y detuvieron la columna de evacuaci贸n en el bloqueo", han agregado.

Por otro lado, el jefe de la administraci贸n militar regional de Donetsk, Pavlo Kirilenko, ha precisado que al menos cinco civiles han resultado heridos en la regi贸n. Mientras, el asesor del jefe adjunto de la Oficina del Presidente, Olena Simonenko, ha se帽alado que en Donetsk han sido "ocupados" al menos 42 asentamientos.

"Hoy se han sumado 42 asentamientos que han sido ocupados. Todos entendemos que ser谩 muy dif铆cil entregar provisiones, alimentos, art铆culos de higiene", ha dicho, tal y como ha informado la agencia de noticias Ukrinform.

Seg煤n Simonenko, m谩s de 3.500 asentamientos est谩n "ocupados" en toda Ucrania, lo que representa el 30 por ciento del territorio donde se desarrollan las hostilidades. "Hay un total de 11.550 asentamientos de este tipo en Ucrania", ha agregado.