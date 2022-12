El combate de una israeli contra codigo de silencio que protege a rabino acusado de violación

Cada lunes, Nehama Teena se manifiesta ante el Parlamento israelí, segura de la justicia de su combate: exigir que el influyente rabino al que acusa de violarla sea juzgado y así romper el código de silencio en torno a los crímenes sexuales en el mundo religioso en Israel.

"No pido que me crean solo con mi palabra, sino que me escuchen y que dejen de impedir hablar a las víctimas", explica esta mujer de 38 años y madre de cinco hijos.

En agosto, desató un tsunami al contar en Facebook que había sido violada por Tzvi Thau, un rabino de 84 años que hoy preside instituciones religiosas de primer orden en Israel y se erige como líder espiritual de la formación de extrema derecha Noam.

El partido ha firmado un acuerdo de coalición con el Likud del primer ministro designado, Benjamin Netanyahu, para formar parte del próximo gobierno. Su diputado Avi Maoz se situará al frente de una administración responsable de promover la "identidad judía".

Tzvi Thau, que se niega a conceder entrevistas, se hizo conocer fuera del sionismo religioso por su apoyo a Chaim Walder, popular rabino y escritor de ultraderecha que se suicidó el año pasado tras ser acusado de crímenes sexuales contra una veintena de víctimas, incluidos menores.

Nehama Teena persigue al rabino Thau hasta delante de su yeshiva (escuela talmúdica) en un barrio del sur de Jerusalén, donde recientemente organizó una manifestación.

"No es fácil para mí venir aquí: he formado parte de esta comunidad durante más de 15 años, he estado casada con un hombre de esta comunidad y mis hijos han estudiado en sus instituciones", explica desde allí.

"Vengo en nombre de la Torá (...) Hay gente que sufre, se trata realmente de cuestiones de vida o muerte", explica esta judía practicante.

- "Onda de choque" -

Tzvi Thau no solo es uno de los rabinos "más influyentes" de Israel, sino también "uno de los más conservadores y radicales", opina Yair Ettinger, investigador en el mundo judío religioso.

Una segunda mujer, Dorit Lang, narró a la televisión israelí un intento de violación de Tzvi Thau presuntamente ocurrido hace 40 años.

Aunque ese delito, de existir, ya habría prescrito, la entrevista parece reforzar el relato de Nehama Teena y si bien en las primeras semanas se manifestaba sola, desde ese segundo testimonio son decenas de personas, especialmente de su familia, quienes la acompañan cada lunes ante la Knéset.

Para su hermano Yossef Boyarski, de 31 años, su lucha es "contra todo el sistema de omertá (código de silencion mafioso) que sufrimos nosotros y también las demás víctimas".

"Este es un combate público y no personal", dice, asegurando que su hermana rechazó una oferta monetaria a cambio de su silencio.

El caso de las supuestas agresiones sexuales "ha conmocionado al mundo religioso", dice Ettinger. "Este es el inicio de un proceso profundo. Es difícil saber cuáles serán las consecuencias a largo plazo para el mundo religioso" en Israel.

En las últimas semanas, un número creciente de rabinos y rabinas han pedido una investigación pública y expresado su apoyo a Teena.

A principios de diciembre, el líder del partido de extrema derecha "Sionismo religioso", Betzalel Smotrich, fue el primer político en pronunciarse y pedir que se haga "la luz" sobre el caso.

La familia de Nehama Teena afirma que tiene los nombres de otras seis mujeres víctimas de Tzvi Thau.

Tras meses de combate, la policía anunció a mediados de noviembre la apertura de una investigación criminal, pero la prensa israelí cree que el rabino, que no ha sido interrogado por la policía, según los medios, será exonerado por falta de "pruebas concluyentes".

