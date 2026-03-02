El combustible escasea en Gaza tras el cierre de fronteras por la guerra de Irán

Por Nidal al-Mughrabi y Pesha Magid

EL CAIRO/JERUSALÉN, 2 mar (Reuters) - Gaza se está quedando rápidamente sin sus limitadas reservas de combustible y los alimentos básicos podrían escasear, según dicen las autoridades, después de que Israel bloqueara la entrada de combustible y mercancías en el territorio devastado por la guerra, alegando los enfrentamientos con Irán

El ejército israelí cerró todos los pasos fronterizos de Gaza el sábado tras anunciar ataques aéreos contra Irán llevados a cabo conjuntamente con Estados Unidos. Las autoridades israelíes dicen que los pasos fronterizos no pueden funcionar con seguridad durante la guerra y no han dicho cuánto tiempo permanecerán cerrados

PROVISIONES PARA POCOS DÍAS

Gaza depende totalmente del combustible que traen los camiones desde Israel y Egipto, y la falta de nuevos suministros pondría en peligro el funcionamiento de los hospitales y amenazaría los servicios de agua y saneamiento, según las autoridades locales. La mayoría de los palestinos de Gaza son desplazados internos tras la guerra de dos años de Israel con los milicianos de Hamás

"Calculo que nos quedan unos dos días de suministro", dijo Karuna Herrmann, funcionaria de las Naciones Unidas que dirige la distribución de combustible en Gaza

Amjad al-Shawa, líder palestino de ayuda humanitaria en Gaza, que trabaja con la ONU y ONG, estimó que las reservas de combustible podrían durar tres o cuatro días, mientras que las existencias de verduras, harina y otros productos básicos también podrían agotarse pronto si los pasos fronterizos permanecen cerrados

Reuters no ha podido verificar de forma independiente estas estimaciones

La agencia militar israelí COGAT, que controla el acceso a Gaza, dijo que desde el inicio de la tregua en octubre se han suministrado suficientes alimentos al territorio para abastecer a la población

"Se espera que las reservas existentes sean suficientes para un período prolongado", dijo el COGAT, sin dar más detalles. Se negó a comentar sobre la posible escasez de combustible

La tregua formaba parte de un plan más amplio respaldado por Estados Unidos para poner fin a la guerra, que incluye la reapertura del paso fronterizo de Ráfah con Egipto, el aumento del flujo de ayuda al enclave y su reconstrucción

Hamada Abu Laila, un palestino desplazado en Gaza, dijo que los cierres estaban avivando el temor a un retorno de la hambruna, que azotó partes del enclave el año pasado después de que Israel bloqueara las entregas de ayuda durante 11 semanas. "¿Por qué es culpa nuestra, en Gaza, con las guerras regionales (que hay) entre Israel, Irán y Estados Unidos? No es culpa nuestra", dijo Abu Laila

(Información de Nidal al-Mughrabi y Pesha Magid; edición de Rami Ayyub y Tomasz Janowski; edición en español de Paula Villalba)