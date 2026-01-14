El comercio chino con Rusia en 2025 registra su primer descenso en cinco años

PEKÍN, 14 ene (Reuters) -

El comercio de China con Rusia en 2025 retrocedió desde el nivel récord alcanzado en 2024 y cayó por primera vez en cinco años, según mostraron datos chinos el miércoles.

El comercio totalizó 1,63 billones de yuanes (234.000 millones de dólares) y el descenso se produjo tras la caída de la demanda de automóviles chinos en Rusia y del valor de las importaciones chinas de crudo ruso.

China ha lanzado un importante salvavidas económico a Rusia desde que se vio afectada por las sanciones tras su invasión de Ucrania en febrero de 2022, comprando petróleo, carbón y gas rusos y vendiendo a su vecino del norte productos que van desde automóviles hasta productos electrónicos.

Los datos de la Administración General de Aduanas de China mostraron que el comercio bilateral en yuanes en 2025 cayó un 6,5%, desde el récord de 1.740 millones de yuanes en 2024.

El descenso puso fin a cuatro años consecutivos de crecimiento. El último descenso se produjo en 2020, cuando las perturbaciones relacionadas con el COVID-19 afectaron al comercio.

El año pasado, las exportaciones chinas a Rusia cayeron un 9,9%, mientras que las importaciones procedentes de Rusia disminuyeron un 3,4%.

En dólares, el valor del comercio bilateral alcanzó los 228.100 millones de dólares, lo que supone un descenso interanual del 6,9%.

Solo en diciembre, las exportaciones chinas a Rusia crecieron un 2,2%, poniendo fin a un descenso de ocho meses, mientras que el crecimiento de las importaciones aumentó bruscamente hasta el 17,1%.

(1 dólar = 6,9751 yuanes chinos renminbi) (Información de la redacción de Pekín; edición de Neil Fullick; edición en español de Paula Villalba)